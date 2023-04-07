Российская «Татнефть» покупает сеть АЗС в Турции — Finance.ua
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Российская «Татнефть» покупает сеть АЗС в Турции

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Российская «Татнефть» покупает турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за 320 миллионов долларов. Сеть Aytemiz включает около 570 заправок в разных регионах Турции.
Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».
«Татнефть» покупает 100% у турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $320 млн, сообщил инвестхолдинг Dogan Holding, которому принадлежит 50% в Aytemiz. Другим пакетом владеет семья Айтемиз. Соглашение с Dogan будет закрыто после получения регуляторных разрешений.
Сеть Aytemiz занимает седьмое место на турецком рынке к концу 2022 года.
Российская «Татнефть» не находится под санкциями. По итогам 2022 года нефтекомпания увеличила добычу нефти на 4,6% до 29,1 млн тонн.
Выручка нефтекомпании увеличилась на 18%, до 1,4 трлн руб., чистая прибыль — на 43%, до 284,6 млрд руб. Сумма сделки не отразится на долговой нагрузке компании, отмечали аналитики «Ренессанс Капитала».
Покупка открывает для «Татнефти» новые возможности, поскольку турецкий рынок может стать вторым по значимости для компании с реализацией до 2 млн тонн бензина и дизтоплива ежегодно, считает эксперт Института энергетики и финансов.
По материалам:
Економічна Правда
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