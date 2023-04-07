Російська "Татнєфть" купує мережу АЗС в Туреччині — Finance.ua
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Російська "Татнєфть" купує мережу АЗС в Туреччині

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Російська «Татнєфть» купує турецьку паливну компанію Aytemiz Akaryakit за 320 мільйонів доларів. Мережа Aytemiz включає близько 570 заправок у різних регіонах Туреччини.
Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».
«Татнафта» купує 100% у турецької паливної компанії Aytemiz Akaryakit за $320 млн, повідомив інвестхолдинг Dogan Holding, якому належить 50% в Aytemiz. Іншим пакетом володіє сім’я Айтеміз. Угода з Dogan буде закрита після отримання регуляторних дозволів.
Мережа Aytemiz посідає сьоме місце на турецькому ринку на кінець 2022 року.
Російська «Татнєфть» не перебуває під санкціями. За підсумками 2022 року нафтокомпанія збільшила видобуток нафти на 4,6%, до 29,1 млн тонн.
Виручка нафтокомпанії збільшилася на 18%, до 1,4 трлн руб., чистий прибуток — на 43%, до 284,6 млрд руб. Сума угоди не вплине на боргове навантаження компанії, зазначали аналітики «Ренесанс Капіталу».
Покупка відкриває для «Татнєфті» нові можливості, оскільки турецький ринок може стати другим за значимістю для компанії з реалізацією до 2 млн тонн бензину та дизпалива щороку, вважає експерт Інституту енергетики та фінансів
За матеріалами:
Економічна Правда
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