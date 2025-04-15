Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка)

Казна та Політика
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Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка)
Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка)
Експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд і склав 5,4 млн т. Такі дані оприлюднило Мінагрополітики.
Основні позиції — кукурудза та соняшникова олія. Частка агросектору у загальному експорті України складає 58% і у порівняно з березнем 2024 року експорт зріс на $87 млн.
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Топ-5 експортних товарів:
  • кукурудза — $514 млн (2,4 млн т)
  • соняшникова олія — $503 млн (441 тис. т)
  • пшениця — $254 млн (1,1 млн т)
  • соя — $150 млн (370 тис. т)
  • м’ясо птиці — $95 млн (41 тис. т)
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Спостерігається зростання експорту окремих видів продукції переробки у порівняно з березнем 2024 року:
  • експорт хлібобулочних виробів збільшився на 24% (до $29,5 млн)
  • вершкового масла — на 254% (до $9,87 млн)
  • сирів — на 32% (до $5,3 млн).
Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка)
Загалом 36 країн імпортували українську агропродукцію в обсягах понад $10 млн кожна.
За матеріалами:
AgroPolit.com
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