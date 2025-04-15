Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка) — Finance.ua

Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Топ-5 експортних товарів: експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд (інфографіка)

Експорт української агропродукції за березень виріс до $2,1 млрд і склав 5,4 млн т. Такі дані оприлюднило Мінагрополітики.

Основні позиції — кукурудза та соняшникова олія. Частка агросектору у загальному експорті України складає 58% і у порівняно з березнем 2024 року експорт зріс на $87 млн.

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Топ-5 експортних товарів:

кукурудза — $514 млн (2,4 млн т)

соняшникова олія — $503 млн (441 тис. т)

пшениця — $254 млн (1,1 млн т)

соя — $150 млн (370 тис. т)

м’ясо птиці — $95 млн (41 тис. т)

Спостерігається зростання експорту окремих видів продукції переробки у порівняно з березнем 2024 року:

експорт хлібобулочних виробів збільшився на 24% (до $29,5 млн)

вершкового масла — на 254% (до $9,87 млн)

сирів — на 32% (до $5,3 млн).

Загалом 36 країн імпортували українську агропродукцію в обсягах понад $10 млн кожна.

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