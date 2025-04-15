Audi та Porsche відкличуть понад 60 тис. автомобілів — Finance.ua
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Audi та Porsche відкличуть понад 60 тис. автомобілів

Технології&Авто
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Audi та Porsche відкличуть понад 60 тис. автомобілів
Audi та Porsche відкличуть понад 60 тис. автомобілів
Аudi і Porsche, які входять до німецької групи Volkswagen, відкликають понад 60 тис. автомобілів у США через різні проблеми з програмним забезпеченням (ПЗ).
Audi відкликає близько 44,4 тис. машин через неполадки, які можуть призвести до збою в роботі дисплея панелі приладів, повідомляє Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Це стосується автомобілів A6, A6 All Road, A7, A8, Q7, Q8, RS 6 Avant, RS 7, RS Q8, S6, S7, S8, SQ7 і SQ8 модельного ряду 2021 року.
«Дисплей панелі приладів, на якому не відображається важлива інформація про безпеку, така як спідометр або сигнальні лампи, збільшує ризик аварії», — йдеться в повідомленні відомства.
Також відкликають 8,57 тис. електромобілів Porsche Macan, випущених у 2024−2025 роках, через проблему з камерою заднього виду, яка може не показувати або давати розмите зображення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Audi призупинила постачання машин у США через американське мито, введене за рішенням президента Дональда Трампа.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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