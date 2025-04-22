Зеленский: Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное «прекращение огня» — Finance.ua

Зеленский: Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное «прекращение огня» Сегодня 10:33

Зеленский: Украина на встрече в Лондоне будет продвигать безусловное «прекращение огня»

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля сосредоточится на возможностях установления «безусловного прекращения огня».

Об этом он заявил в вечернем обращении 21 апреля, сообщает «Европейская правда».

Глава государства обратил внимание, что россия в понедельник продолжила обстрелы украинских городов, отвергнув предложение Киева продолжить режим «прекращения огня» после Пасхи.

«Все это еще раз демонстрирует, чего действительно хотят в москве. Однако Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из москвы», — добавил он.

Зеленский напомнил о предложении Киева прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры, которое можно реализовать запретом ударов ракет и дальнобойных дронов.

«У представителей Украины — и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе — будет основная задача, первоочередная, именно о безусловном прекращении огня — именно это должно быть началом», — подчеркнул президент.

Встреча в Лондоне 23 апреля станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Американскую сторону, по данным Bloomberg, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Виткофф и Кит Келлог.

Економічна Правда По материалам:

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