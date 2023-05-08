российская авиация начала массово сокращать даже внутренние рейсы — Finance.ua

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российская авиация начала массово сокращать даже внутренние рейсы

Мир
29
российская авиация начала массово сокращать даже внутренние рейсы
российская авиация начала массово сокращать даже внутренние рейсы
Правительство рф из-за дефицита бюджета урезало субсидирование региональных полетов в 2023 году с 9 млрд до 7,5 млрд рублей (со $120 млн до $98 млн по актуальному курсу. — Ред.).
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в отрасли.
В этой связи авиакомпании массово отменяют внутренние рейсы. Больше всего отмененных рейсов — в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
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Как сообщается, в 2022 году на программу поддержки региональных полетов также выделяли 9 млрд рублей, но за год часть средств росавиация перераспределила на другие цели.
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Ранее российское Министерство транспорта уже заявляло о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30% из-за снижения субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.
Напомним, российские авиаперевозчики продолжают использовать 467 самолетов Airbus и Boeing. Фактически эти самолеты были украдены у иностранных владельцев, и рф не имеет права их эксплуатировать как минимум из соображений безопасности.
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В марте 2023 г. российский Аэрофлот получил разрешение разрабатывать модификации и нестандартные ремонты самолетов и компонентов к ним.
В марте 2022 года россия запретила авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за рубежом. С тех пор большинство самолетов продолжают летать даже несмотря на то, что они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, необходимых для гарантии летной годности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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