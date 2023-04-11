российский «Аэрофлот» впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран — Finance.ua

российский «Аэрофлот» впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран
«Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик россии, из-за действия западных санкций вынужден ремонтировать свои самолеты в Иране.
5 апреля национальная авиакомпания впервые в истории отправила самолет из своего парка на техобслуживание в Тегеран, пишет РБК со ссылкой на близкие к авиакомпании источники.
Речь идет о широкофюзеляжном лайнере Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700. Его обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.
Ранее «Аэрофлот» пользовался услугами других провайдеров, в том числе гонконгской HAECO. Тем не менее, США и страны ЕС в ответ на российскую агрессию в Украине запретили обслуживать самолеты российских авиакомпаний и поставлять им запчасти.
Чтобы получить необходимые для технического обслуживания детали, «Аэрофлот» разобрал по меньшей мере 25 бортов: с них сняли исправные детали, чтобы переставить на другие самолеты вместо запчастей от производителей, отказавшихся работать с россией.
В общей сложности, по данным на 1 апреля, «Аэрофлот» имел 178 самолетов Airbus и Boeing. Владельцы этих самолетов потребовали вернуть их, однако авиакомпания зарегистрировала иностранные борта внутри страны и продолжила их эксплуатировать.
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