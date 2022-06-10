россияне массово переходят на дискаунтеры и «магазины доступных цен» — Finance.ua
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россияне массово переходят на дискаунтеры и «магазины доступных цен»

Сегодня 20:40
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В россии фиксируют рост продаж товаров из дискаунтеров и магазинов доступных цен.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Сбермаркет».
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По итогам пяти месяцев 2022 года продажи магазинов таких форматов через «Сбермаркет» выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов — в 17 раз.
Сервис проанализировал продажи из магазинов более 20 ритейлеров, в том числе Fix Price, «Авоська», «Батон», «Бегемаг», «Бистроном», «Командор», «Монетка», «Полушка», «Хороший», «Дикси» , «Моя Цена» (последние две сети принадлежат «Магниту») и другим.
Быстрее всего росли продажи яиц — по итогам 5 месяцев их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажи молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличились в 14 раз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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