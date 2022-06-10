россияне массово переходят на дискаунтеры и «магазины доступных цен» — Finance.ua

По итогам пяти месяцев 2022 года продажи магазинов таких форматов через «Сбермаркет» выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов — в 17 раз.
Сервис проанализировал продажи из магазинов более 20 ритейлеров, в том числе Fix Price, «Авоська», «Батон», «Бегемаг», «Бистроном», «Командор», «Монетка», «Полушка», «Хороший», «Дикси» , «Моя Цена» (последние две сети принадлежат «Магниту») и другим.
Быстрее всего росли продажи яиц — по итогам 5 месяцев их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажи молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличились в 14 раз.