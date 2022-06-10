россияне массово переходят на дискаунтеры и «магазины доступных цен» — Finance.ua

россияне массово переходят на дискаунтеры и «магазины доступных цен»

Сегодня 20:40

В россии фиксируют рост продаж товаров из дискаунтеров и магазинов доступных цен.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Сбермаркет».

Читайте также россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой

По итогам пяти месяцев 2022 года продажи магазинов таких форматов через «Сбермаркет» выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов — в 17 раз.

Сервис проанализировал продажи из магазинов более 20 ритейлеров, в том числе Fix Price, «Авоська», «Батон», «Бегемаг», «Бистроном», «Командор», «Монетка», «Полушка», «Хороший», «Дикси» , «Моя Цена» (последние две сети принадлежат «Магниту») и другим.

Быстрее всего росли продажи яиц — по итогам 5 месяцев их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажи молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличились в 14 раз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.