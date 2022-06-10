россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой — Finance.ua

россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой

Сегодня 12:42 — Энергетика

Генконсул рф в Карачи (Пакистан) Андрей Федоров заявил, что Россия готова продавать Пакистану нефть со скидкой, если получит официальный запрос от власти.

Об этом пишет «Коммерсант».

По словам консула, приобретение нефти по сниженным ценам обсуждалось еще во время переговоров президента россии пладимира путина и экс-премьера Пакистана Имрама Хана в Москве 24 февраля.

«Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан. Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть», — сказал Федоров.

Он добавил, что в феврале стороны не достигли окончательных договоренностей.

По его словам, отношения Москвы и Исламабада остаются на очень хорошем уровне, несмотря на внешнее давление.

Ранее новое правительство Пакистана говорило, что готово рассматривать покупку российской нефти со скидкой, если получит предложение москвы и гарантии отсутствия вторичных санкций.

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