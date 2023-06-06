россиян лишат права на микрокредиты: "счастливчики" заплатят 300% годовых Сегодня 11:34 — Кредит&Депозит

россиян лишат права на микрокредиты: "счастливчики" заплатят 300% годовых

В Госдуме рф предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов населению и выдавать не более трех кредитов на одного человека.

Как сообщают « Известия », инициатива уже направлена в Центробанк. Сообщается, что микрофинансовые организации (МФО) теперь будут проверять платежеспособность и долговую нагрузку клиента перед заключением договора.

«Микрофинансовые займы получить гораздо проще: они выдаются часто без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — заявил автор инициативы, депутат Александр Аксененко.

В Госдуме считают, что ограничительная мера поможет «обезопасить россиян от чрезмерного финансового бремени».

Читайте также В правительстве предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% на год

С 1 июля максимальная ставка в россии составит 0,8% в день (292% годовых), а размер переплаты — до 130% от суммы займа.

«Введение подобных ограничений может пойти на пользу россиянам», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента Федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, отметив при этом, что нередко граждане обращаются за микрозаймами, «действуя на эмоциях и не оценивая свои реальные силы», а также «используют новый микрозаем для погашения старого, тем самым увеличивая долг и загоняя себя в патовую финансовую ситуацию».

Вместе с тем, заместитель председателя экспертного совета «Банка россии» по защите прав потребителей Эльман Мехтиев заявил, что количественное ограничение микрозаймов до двух-трех на человека не решит проблему закредитованности граждан, поскольку ключевую роль здесь играет показатель долговой нагрузки.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев считает, что ужесточение требований приведет к тому, что люди начнут прибегать к услугам нелегалов. «Если участников рынка обязать требовать справки о доходах, миллионы граждан окажутся за бортом легальной системы кредитования и пойдут искать деньги у черных заемщиков», — объясняет он.

По итогам первого квартала 2023 года чистые процентные доходы 30 крупнейших МФК превысили 14,17 млрд рублей. Чистая прибыль компаний выросла почти в два раза — до 6,11 млрд рублей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.