россия засекретит декларации депутатов — Finance.ua

россия засекретит декларации депутатов Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

В россии прекратят обнародовать декларации депутатов Госдумы рф и российских сенаторов.

Информацию об этом подтвердил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, пишет российское издание Ведомости.

По его словам, с этого года будет публиковаться только обобщенная информация о декларациях российских парламентариев (сколько их подано, были ли в них обнаружены нарушения), то есть статистическая информация. В то же время данные о доходах депутатов и сенаторов и их недвижимости обнародовать больше не будут.

Ранее российские депутаты должны были публиковать декларации о доходах до 1 апреля ежегодно. В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в войне против Украины.

Норму о публикации деклараций депутатов и сенаторов только в самом общем виде предложили как поправку ко второму чтению к законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах российской федерации» и «О противодействии коррупции». Сначала в законопроекте речь шла об отмене ежегодного декларирования доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах.

Авторами поправки стали сенатор Андрей Клишас, Крашенинников и глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, она была одобрена профильным комитетом Госдумы.

Согласно поправке, на сайте Совфеда или Госдумы будет размещаться только «обобщенная информация об исполнении» или ненадлежащем исполнении сенаторами и депутатами обязанности предоставить сведения о доходах. При этом в публикуемой информации не будет «персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.