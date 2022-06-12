С начала войны за воровством и уничтожением культурных ценностей Украины россией следила лаборатория в американском штате Вирджиния. Один из ее сотрудников, антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям, рассказал, что есть веские доказательства того, что россия в значительной степени сосредоточена на краже скифского золота.
«Есть вероятность, что все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, что подразумевает законное владение россией всеми ее экспонатами», — говорит Дэниелс.
Ученый рассказал, что россия предпринимает все более решительные действия в попытках украсть украинские сокровища. Как правило, кражам предшествуют допросы музейных работников, сопровождающиеся угрозами.