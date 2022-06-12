Россия в значительной степени сосредоточена на краже скифского золота — The Guardian — Finance.ua
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Россия в значительной степени сосредоточена на краже скифского золота — The Guardian

Сегодня 19:13Криминал
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Международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим кражи, выяснила, что Россия намеренно вывозит из Украины определенные картины и украшения.
Об этом сообщает The Guardian.
С начала войны за воровством и уничтожением культурных ценностей Украины россией следила лаборатория в американском штате Вирджиния. Один из ее сотрудников, антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям, рассказал, что есть веские доказательства того, что россия в значительной степени сосредоточена на краже скифского золота.
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«Сейчас есть очень веские доказательства, что это целенаправленный российский шаг, когда конкретные картины и орнаменты были вывезены в рф», — сказал он.
Антрополог отмечает, что сейчас сложно понять мотивы россии. Скифское золото могло стать целью как из-за его стоимости, так и из-за культурного значения.
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«Есть вероятность, что все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, что подразумевает законное владение россией всеми ее экспонатами», — говорит Дэниелс.
Ученый рассказал, что россия предпринимает все более решительные действия в попытках украсть украинские сокровища. Как правило, кражам предшествуют допросы музейных работников, сопровождающиеся угрозами.

Как россияне пытаются обойти санкции

По материалам: Mind
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