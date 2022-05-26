Скифское золото: нидерландская юридическая фирма отказалась представлять россию — Finance.ua

Скифское золото: нидерландская юридическая фирма отказалась представлять россию

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Скифское золото: нидерландская юридическая фирма отказалась представлять россию

Нидерландская юридическая фирма Houthoff отказалась представлять в Верховном суде в Гааге интересы «российских крымских музеев» по делу скифского золота.

Об этом сообщает Укринформ в Гааге со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы Украины по этому делу.

«Houthoff — юридическая фирма, представляющая интересы крымских музеев, является организацией, которая недавно представляла российское государство и другие связанные с ним стороны по многим делам в прошлом и настоящем. Еще недавно ее представители заявляли, что пересмотрят, могут ли они все еще представлять таких клиентов», — отметил адвокат нидерландской фирмы Bergh Stoop & Sanders из команды, защищающей интересы Украины по делу о «скифском золоте» Герт-Ян ван ден Берг.

По словам адвоката АО «Сергей Козьяков и Партнеры» из команды по делу «скифского золота» Андрея Пилипенко, Houthoff уже направила Верховному суду Нидерландов отказ представлять клиента по делу. И это фактически означает, что в будущем они не будут представлять российские крымские музеи в Верховном суде Нидерландов.

«Уже есть их сообщения. Мы считаем, что они не сразу отказались от ведения дела для надлежащей передачи материалов и документов преемнику — другой юридической фирме, не считающей нарушением этики представлять незаконные образования в виде „российских крымских музеев“ в абсурдной попытке россии обманом завладеть культурным достоянием Украины. В то же время, судебное дело будет продолжаться, и даже если в определенный момент любая из сторон не имеет юридического представительства, такой стороне будет предоставлена возможность нанять новых представителей и дать время для подготовки позиции по делу», — пояснил он.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания по существу по делу о принадлежности коллекции «скифского золота», 26 октября 2021 г. принял решение вернуть экспонаты выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» на территорию суверенного государства Украины.

Однако четыре крымских музея — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» — обратились в Верховный суд Нидерландов, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме.

Коллекцию скифского золота доставили в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова россией.

Скифское золото, пока идет судебная тяжба, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

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