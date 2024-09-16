россия уничтожила КАБами энергоинфраструктуру Украины на 80% — Зеленский — Finance.ua
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россия уничтожила КАБами энергоинфраструктуру Украины на 80% — Зеленский

Энергетика
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россия уничтожила КАБами энергоинфраструктуру Украины на 80% — Зеленский
россия уничтожила КАБами энергоинфраструктуру Украины на 80% — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия на 80% уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины, атакуя ее управляемыми авиабомбами.
Во время интервью журналисту CNN Фариду Закарии Зеленский объяснил, что Украина хотела получить разрешение атаковать западным оружием российские самолеты на военных базах.
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«Они использовали не только ракеты. Они использовали эти самолеты и самолеты применяли ежемесячно 4 тысячи управляемых авиабомб только на востоке нашей территории, 4 тысячи бомб. Эти бомбы и ракеты поражают гражданское население, энергетику, школы, университеты, всю нашу энергетическую инфраструктуру. Они уничтожили на 80% - этими управляемыми бомбами — 80%», — заявил президент Украины.
Он отметил, что во время встреч с официальными лицами сказал, что «мы ждали слишком долго» и россия начала отводить свои самолеты со 100−150 км на расстояние 300−500 км.
«Теперь нам нужно больше разрешений», — подытожил Зеленский.
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Он добавил, что Украина до сих пор не получила разрешения на удары дальнобойным оружием по территории россии.
В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что российские обстрелы разрушили 50% энергогенерирующих возможностей Украины.
19 августа президент Владимир Зеленский заявлял, что если бы западные партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение дальнобойного оружия по территории россии, Украине не понадобилось бы наступление в Курской области. Он также подчеркивал, что украинским силам необходимо ракетное оружие, поскольку не все цели на территории рф можно поразить дронами.
По материалам:
НВ
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