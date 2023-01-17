россия разрешила своим крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из западных стран — Finance.ua

россия разрешила своим крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из западных стран
Президент рф владимир путин подписал указ, которым временно разрешил российским компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из западных стран.
Об этом говорится в его указе, пишет РБК.
Такой указ аргументируется «недружественными и противоречащими международному праву действиями США и приобщившихся к ним иностранных государств и организаций, направленных на ограничительные меры против российских граждан и юрлиц».
В указе говорится о компаниях с выручкой более 100 млрд рублей в год.
Напомним, ранее путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставку газа иностранным покупателям в иностранной валюте.
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