россия разрешила своим крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из западных стран — Finance.ua

россия разрешила своим крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из западных стран Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Президент рф владимир путин подписал указ, которым временно разрешил российским компаниям в сферах энергетики, торговли и машиностроения принимать решения без учета голосов акционеров из западных стран.

Об этом говорится в его указе, пишет РБК.

Такой указ аргументируется «недружественными и противоречащими международному праву действиями США и приобщившихся к ним иностранных государств и организаций, направленных на ограничительные меры против российских граждан и юрлиц».

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В указе говорится о компаниях с выручкой более 100 млрд рублей в год.

Напомним, ранее путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставку газа иностранным покупателям в иностранной валюте.

Економічна Правда По материалам:

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