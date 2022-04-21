россия приближается к дефолту по суверенным долгам — WSJ

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россия приближается к дефолту по суверенным долгам — WSJ

Россия приближается к дефолту по суверенным долгам после решения производить платежи в рублях по долларовым облигациям, что отраслевой регулятор назвал нарушением договоренных обязательств.

Об этом пишет Wall Street Journal.

«Россия приближается к дефолту по своим суверенным долгам после того, как отраслевой орган, курирующий рынок дефолтных свопов, объявил в среду, что Кремль не выполнил свои обязательства перед иностранными кредиторами, расплачиваясь с ними рублями в начале этого месяца», — говорится в статье.

Издание отмечает, что россия заплатила владельцам облигаций в рублях 6 апреля после того, как США запретили россии использовать американские банки для направления платежей по своим долларовым облигациям.

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Министерство финансов россии заявило, что оно пыталось перевести платежи по процентам в долларах владельцам облигаций, через JPMorgan Chase & Co., но банк отказался обрабатывать платежи на сумму около 649 миллионов долларов, поскольку казначейство США не дало одобрения.

Ранее агентство Moody’s Investors Service заявило, что россия может оказаться в состоянии дефолта после того, как произвела выплаты по долларовым облигациям рублями. У рф есть время исправить ситуацию до 4 мая.

Если в россии произойдет дефолт, это будет ее первый крупный дефолт по иностранным облигациям после большевистской революции 1917 года.

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