россия приближается к дефолту по суверенным долгам — WSJ — Finance.ua
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россия приближается к дефолту по суверенным долгам — WSJ

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россия приближается к дефолту по суверенным долгам — WSJроссия приближается к дефолту по суверенным долгам — WSJ
Россия приближается к дефолту по суверенным долгам после решения производить платежи в рублях по долларовым облигациям, что отраслевой регулятор назвал нарушением договоренных обязательств.
Об этом пишет Wall Street Journal.
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«Россия приближается к дефолту по своим суверенным долгам после того, как отраслевой орган, курирующий рынок дефолтных свопов, объявил в среду, что Кремль не выполнил свои обязательства перед иностранными кредиторами, расплачиваясь с ними рублями в начале этого месяца», — говорится в статье.
Издание отмечает, что россия заплатила владельцам облигаций в рублях 6 апреля после того, как США запретили россии использовать американские банки для направления платежей по своим долларовым облигациям.
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Министерство финансов россии заявило, что оно пыталось перевести платежи по процентам в долларах владельцам облигаций, через JPMorgan Chase & Co., но банк отказался обрабатывать платежи на сумму около 649 миллионов долларов, поскольку казначейство США не дало одобрения.
Ранее агентство Moody’s Investors Service заявило, что россия может оказаться в состоянии дефолта после того, как произвела выплаты по долларовым облигациям рублями. У рф есть время исправить ситуацию до 4 мая.
Если в россии произойдет дефолт, это будет ее первый крупный дефолт по иностранным облигациям после большевистской революции 1917 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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