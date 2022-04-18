Дефолт россии становится вопросом недель, а не месяцев, — Шмыгаль
Сегодня 21:10
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Из-за санкционного давления дефолт россии становится вопросом нескольких недель, а не месяцев. Западные партнеры намерены ужесточать санкции.
Об этом сообщает премьер Денис Шмыгаль.
«Порты всех стран Европейского союза прекратили обслуживание российских кораблей. Также страны ЕС наконец-то начинают обсуждение нефтяное эмбарго и ужесточение санкций против „Сбербанка“. Эти решения нужны как можно скорее, эти решения помогут остановить войну. Дефолт России становится вопросом даже не месяцев, а недель» , — отметил Шмыгаль.
А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это всего лишь вопрос времени, поскольку скоро Россия не сможет платить по своим обязательствам в иностранной валюте.