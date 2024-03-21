россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева

39
россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева
россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева
Массированная атака на Украину 21 марта стоила россии 390 миллионов долларов.
Об этом известно из расчетов ЭП.
По сообщению Воздушных Сил ВСУ, противник атаковал Украину:
  • двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинжал»;
  • 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.
По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов.
Общая стоимость 29 выпущенных ракет — 377 млн ​​долларов.
Читайте также
Гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» может стоить от 10 млн долларов и выше за единицу.
Баллистическая ракета «Искандер-М» может стоить 3 млн долларов за единицу.
Таким образом, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составить не менее 390 миллионов долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.