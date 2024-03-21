россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева — Finance.ua

россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева Сегодня 10:23

россия потратила около 390 миллионов долларов на последнюю атаку Киева

Массированная атака на Украину 21 марта стоила россии 390 миллионов долларов.

Об этом известно из расчетов ЭП.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, противник атаковал Украину:

двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23) /Х-47М 2 «Кинжал»;

«Кинжал»; 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.

13 млн долларов. По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет

Общая стоимость 29 выпущенных ракет — 377 млн ​​долларов.

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Гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» может стоить от 10 млн долларов и выше за единицу.

Баллистическая ракета «Искандер-М» может стоить 3 млн долларов за единицу.

Таким образом, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составить не менее 390 миллионов долларов.

Економічна Правда По материалам:

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