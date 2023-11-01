россия потратила на ракетные удары по Украине $22,8 млрд — Finance.ua

россия потратила на ракетные удары по Украине $22,8 млрд Сегодня 10:11 — Мир

россия потратила на ракетные удары по Украине $22,8 млрд

По оценкам Forbes , по состоянию на октябрь 2023 года россия запустила по Украине более 3000 ракет, потратив на ракетные удары $22,8 млрд. Это равно стоимости почти половины всей военной помощи США Украине с 24 февраля 2022 года.

Несмотря на то, что большинство воздушных атак в последние месяцы совершаются без применения ракет, а исключительно БПЛА, до октября месяца россия все еще тратила около 100 ракет в месяц. Но за последний месяц российские войска использовали всего 31 ракету.

Последняя массированная ракетная атака Украины состоялась 21 сентября 2023 года. Тогда за день рф выпустила по Украине 43 крылатых ракеты. Такая экономия свидетельствует о том, что враг пытается накопить запас ракет для будущих зимних обстрелов.

Несмотря на невероятно высокую стоимость ракетных атак для россии — около $0,5−1 млрд в месяц — враг вряд ли откажется от тактики ракетного террора до завершения войны, даже если такие атаки не будут наносить существенного военного или даже экономического ущерба.

Так что зимние месяцы станут очередным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

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