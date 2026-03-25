россия построит первую АЭС в еще одной лояльной стране

россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о строительстве в этой стране первой атомной электростанции Ниньтхуан-1.
Об этом пишет The Moscow Times.
Проект предусматривает строительство во Вьетнаме двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 гигаватта.

Планы Вьетнама по развитию энергетики

«Вьетнам стремится ‌возобновить программу развития ядерной энергетики после многолетней приостановки, требуя электроэнергии для растущего промышленного сектора. Ханой поддерживает тесные отношения с москвой, Вашингтоном и Пекином. Ханой одобрил планы строительства первых двух атомных электростанций еще в 2009 году, но они были отложены в 2016 году после аварии на АЭС Фукусима в Японии, а также из-за бюджетных ограничений», — говорится в публикации.
Для строительства АЭС Ниньтхуан-1 и Ниньтхуан-2 общей мощностью 4 гигаватта планировалось привлечь россию и Японию соответственно.
После возобновления программы развития атомной энергетики в 2024 году Вьетнам обратился к россии и Японии с просьбой реализовать эти проекты, но Токио решил отказаться от строительства АЭС в этой стране.
«По состоянию на 2024 год Росатом имел самый большой в мире портфель зарубежных проектов атомных электростанций — 33 энергоблока большой мощности. В настоящее время компания ⁠строит АЭС в Турции, Египте, Китае, Бангладеш, Венгрии, Казахстане и других странах. Концерн, по его оценкам занимающий 90% рынка строительства АЭС в мире и являющийся ключевым игроком в сфере поставок ядерного топлива, стремится удержать лидерство, несмотря на санкции против россии и ее отдельных структур», — пишет The Moscow Times.
