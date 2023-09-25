россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП — Bloomberg — Finance.ua
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россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП — Bloomberg

Мир
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россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП — Bloomberg
россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП — Bloomberg
россия планирует на следующий год увеличить расходы на оборону до 6% валового внутреннего продукта страны на фоне войны против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg после ознакомления с драфтовым проектом бюджета россии на 2024 год.
Планируется установить расходы на оборону на уровне 6% ВВП россии в 2024 году против 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.
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Согласно драфтовому документу, который правительство рф обсудит в пятницу, расходы на оборону возрастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов США) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей (66 миллиардов долларов США) в этом году.
Прогнозируемый оборонный бюджет будет втрое больше по сравнению с 3,6 триллионами рублей (37,4 миллиарда долларов США), выделенными в 2021 году, в последний год перед тем, как президент россии путин начал вторжение в Украину в феврале 2022 года.
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Ожидается, что расходы на засекреченные статьи бюджета возрастут почти вдвое.
В случае принятия российского бюджета в этой редакции, в следующем году расходы на оборону в рф превысят социальные расходы даже в то время, когда кремль готовится к президентским выборам в марте 2024 года и когда экономика страны находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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