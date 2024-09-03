россия использовала для теневого экспорта самое большое в мире плавучее хранилище СПГ — Finance.ua

россия использовала для теневого экспорта самое большое в мире плавучее хранилище СПГ Сегодня 19:15 — Мир

россия использовала для теневого экспорта самое большое в мире плавучее хранилище СПГ

россия начала использовать в теневом флоте самое большое в мире плавучее хранилище сжиженного природного газа. К теневому флоту россии присоединилось судно Saam FSU.

Об этом пишет gCaptain со ссылкой на сервисы по отслеживанию судов.

Плавучее хранилище СПГ Saam FSU принадлежит российской корпорации «Новатек», оно было построено для морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области. С сентября 2023 г. судно находится под санкциями США.

Читайте также Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине

Рядом с ним в море стоит газовоз Everest Energy, недавно также попавший под санкции.

23 августа стало известно, что именно Everest Energy может забрать очередную партию СПГ из «Арктик СПГ 2». Вероятно, газовоз осуществлял перевалку газа на плавучее хранилище.

Отмечается, что в этот раз Everest Energy не пытался манипулировать сигналом AIS. Газовоз могут использовать для организации сообщения между заводом «Арктик СПГ 2» и хранилищем Saam FSU.

Saam FSU может обеспечить буферное хранение примерно на 16 дней, поскольку первая линия «Арктик СПГ 2» работает на уровне чуть ниже 50% своей номинальной мощности, и до 27 дней — при загрузке на уровне 30% (минимальное значение, необходимое для поддержания процесса сжижения газа).

К слову, в течение примерно трех недель с конца августа Европа будет недополучать объемы газа, эквивалентные суточным потребностям Италии или Франции. Предприятия этой отрасли традиционно закрываются на обслуживание летом, когда спрос обычно ниже, но проблема накладывается на период масштабной ценовой волатильности над рынком газа.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.