Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине — Finance.ua

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Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине

Энергетика
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Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине
Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине
Европейские газовые трейдеры больше озабочены непосредственными рисками для поставок, чем тем, будет ли в регионе достаточно топлива, чтобы пережить зимние месяцы.
Об этом пишет Bloomberg.
Крупнейший поставщик Норвегия только начала ежегодную программу технического обслуживания ключевых объектов, и нет ничего удивительного в том, что работы ведутся дольше, чем ожидалось. В то же время любые потенциальные перебои с транзитом российского газа через Украину также беспокоят трейдеров и аналитиков.
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Базовый фьючерс на следующий месяц вырос на 1,1% в четверг в последний день действия сентябрьского контракта. В течение августа его дисконт к фьючерсам на следующий месяц был меньше, чем годом ранее.
Опасения состоят в том, что продолжение вторжения украинских войск в Курскую область россии, где газ ПАО «Газпром» пересекает границу на пути в Европу, может поставить под угрозу поставки еще до того, как истечет срок действия транзитного соглашения между двумя странами.
«Таким образом, ранний сбой создает значительные риски для TTF вблизи кривой», — сказал Джеймс Уодделл, руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ в Energy Aspects Ltd., ссылаясь на контракты на голландском газовом хабе.
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Сезон ураганов в Атлантике также делает сентябрь уязвимым месяцем для газа. Непредсказуемые погодные явления могут привести к перебоям в поставках сжиженного природного газа из США, крупнейшего в Европе поставщика этого топлива, перевозимого танкерами. Кроме того, спрос на СПГ в Азии остается высоким несмотря на теплую погоду и некоторые перебои в поставках в этом регионе.
Между тем значительные запасы в Европе смягчают риски начала зимнего сезона в октябре. Если спрос на СПГ в Азии не останется высоким осенью, Европа, вероятно, также получит больше поставок СПГ.
По материалам:
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