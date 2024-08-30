Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине — Finance.ua

Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине Сегодня 04:34 — Энергетика

Европейские газовые трейдеры все больше обеспокоены рисками войны в Украине

Европейские газовые трейдеры больше озабочены непосредственными рисками для поставок, чем тем, будет ли в регионе достаточно топлива, чтобы пережить зимние месяцы.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший поставщик Норвегия только начала ежегодную программу технического обслуживания ключевых объектов, и нет ничего удивительного в том, что работы ведутся дольше, чем ожидалось. В то же время любые потенциальные перебои с транзитом российского газа через Украину также беспокоят трейдеров и аналитиков.

Базовый фьючерс на следующий месяц вырос на 1,1% в четверг в последний день действия сентябрьского контракта. В течение августа его дисконт к фьючерсам на следующий месяц был меньше, чем годом ранее.

Опасения состоят в том, что продолжение вторжения украинских войск в Курскую область россии, где газ ПАО «Газпром» пересекает границу на пути в Европу, может поставить под угрозу поставки еще до того, как истечет срок действия транзитного соглашения между двумя странами.

«Таким образом, ранний сбой создает значительные риски для TTF вблизи кривой», — сказал Джеймс Уодделл, руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ в Energy Aspects Ltd., ссылаясь на контракты на голландском газовом хабе.

Сезон ураганов в Атлантике также делает сентябрь уязвимым месяцем для газа. Непредсказуемые погодные явления могут привести к перебоям в поставках сжиженного природного газа из США, крупнейшего в Европе поставщика этого топлива, перевозимого танкерами. Кроме того, спрос на СПГ в Азии остается высоким несмотря на теплую погоду и некоторые перебои в поставках в этом регионе.

Между тем значительные запасы в Европе смягчают риски начала зимнего сезона в октябре. Если спрос на СПГ в Азии не останется высоким осенью, Европа, вероятно, также получит больше поставок СПГ.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.