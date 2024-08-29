Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились

27
Глава правления НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они обсудили энергетическую безопасность.
Об этом сообщает Чернышев в Facebook.
Глава «Нафтогаза» отметил, что главной темой переговоров Украины и Словакии было сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.
По словам Чернышева, для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины — об усилении национальной безопасности через содействие диверсификации Европой источников поставок энергии.
«Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона», — отметил Чернышев.
Напомним, ранее Украина прекратила транзит российской нефти «Лукойл» по трубопроводу «Дружба». Это повлияло на поставки в Словакию и Венгрию. Обе страны угрожали Украине судом и пытались организовать консультации на уровне ЕС.
Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать транзитный договор по газу с россией. Это также повлияет на поставки газа в страны ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.