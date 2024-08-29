Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились — Finance.ua

Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились Сегодня 16:44

Глава правления НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они обсудили энергетическую безопасность.

Об этом сообщает Чернышев в Facebook

Глава «Нафтогаза» отметил, что главной темой переговоров Украины и Словакии было сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.

По словам Чернышева, для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины — об усилении национальной безопасности через содействие диверсификации Европой источников поставок энергии.

«Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона», — отметил Чернышев.

Напомним, ранее Украина прекратила транзит российской нефти «Лукойл» по трубопроводу «Дружба». Это повлияло на поставки в Словакию и Венгрию. Обе страны угрожали Украине судом и пытались организовать консультации на уровне ЕС.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать транзитный договор по газу с россией. Это также повлияет на поставки газа в страны ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.