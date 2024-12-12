россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение — Finance.ua

россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение Сегодня 17:18 — Энергетика

россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение

российская государственная нефтяная компания «Роснефть» согласилась поставлять почти 500 тыс. баррелей в день нефти индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшего в истории энергетического соглашения между странами.

Об этом сообщает Reuters.

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10-летняя сделка составляет 0,5% мировых поставок и стоит примерно $13 млрд в год по сегодняшним ценам. Она еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и россией, которая находится под жесткими западными санкциями из-за войны в Украине.

российская нефть составляет более трети энергетического импорта Индии. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, который ранее был крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти.

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Компании будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках соглашения, чтобы учесть динамику нефтяных рынков. Согласно соглашению, «Роснефть» будет ежемесячно поставлять 20−21 груз размером «Афрамакс» (от 80 тыс. до 100 тыс. метрических тонн) разных сортов российской нефти и три груза мазута общим весом около 100 тыс. тонн каждый.

На новое соглашение приходится примерно половина морского экспорта нефти «Роснефти» из российских портов, что оставляет мало предложения для других трейдеров и посредников.

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