россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение

Энергетика
33
россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение
россия и Индия заключили крупнейшее нефтяное соглашение
российская государственная нефтяная компания «Роснефть» согласилась поставлять почти 500 тыс. баррелей в день нефти индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшего в истории энергетического соглашения между странами.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
10-летняя сделка составляет 0,5% мировых поставок и стоит примерно $13 млрд в год по сегодняшним ценам. Она еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и россией, которая находится под жесткими западными санкциями из-за войны в Украине.
российская нефть составляет более трети энергетического импорта Индии. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, который ранее был крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти.
Читайте также
Компании будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках соглашения, чтобы учесть динамику нефтяных рынков. Согласно соглашению, «Роснефть» будет ежемесячно поставлять 20−21 груз размером «Афрамакс» (от 80 тыс. до 100 тыс. метрических тонн) разных сортов российской нефти и три груза мазута общим весом около 100 тыс. тонн каждый.
На новое соглашение приходится примерно половина морского экспорта нефти «Роснефти» из российских портов, что оставляет мало предложения для других трейдеров и посредников.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.