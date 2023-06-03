Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников

Фондовый рынок
17
Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников
Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников
Британская машиностроительная компания Rolls-Royce Holdings Plc. может сократить тысячи сотрудников.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в консалтинге.
Компания намерена объединить непроизводственные отделы трех подразделений — гражданской авиации, оборонного сектора и энергетических систем — вследствие чего 10% из 30 000 работающих в них сотрудников могут лишиться работы.
Читайте также
Сокращение, вероятно, больше всего коснутся сотрудников из Дерби, где находится головной офис компании. The Times отмечает, что там находится бэк-офис Rolls-Royce.
В самой Rolls-Royce заявили, что решения касательно сотрудников пока не приняты.
Место для вашей рекламы
«Мы не приняли никаких решений, которые могут оказать потенциальное влияние на сотрудников, все рассуждения об обратном — чистая спекуляция», — заявил представитель компании.
Программу трансформации компании ранее объявил ее генеральный директор Туфан Эргинбилгич, Rolls-Royce наняла консультантов под руководством McKinsey&Co. для оптимизации их деятельности.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.