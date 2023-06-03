Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников — Finance.ua

Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников
Британская машиностроительная компания Rolls-Royce Holdings Plc. может сократить тысячи сотрудников.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в консалтинге.
Компания намерена объединить непроизводственные отделы трех подразделений — гражданской авиации, оборонного сектора и энергетических систем — вследствие чего 10% из 30 000 работающих в них сотрудников могут лишиться работы.
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Сокращение, вероятно, больше всего коснутся сотрудников из Дерби, где находится головной офис компании. The Times отмечает, что там находится бэк-офис Rolls-Royce.
В самой Rolls-Royce заявили, что решения касательно сотрудников пока не приняты.
«Мы не приняли никаких решений, которые могут оказать потенциальное влияние на сотрудников, все рассуждения об обратном — чистая спекуляция», — заявил представитель компании.
Программу трансформации компании ранее объявил ее генеральный директор Туфан Эргинбилгич, Rolls-Royce наняла консультантов под руководством McKinsey&Co. для оптимизации их деятельности.
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