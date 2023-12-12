Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов — Finance.ua

Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов Сегодня 22:00 — Технологии&Авто

Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов

На конференции в Белфасте Rolls-Royce поделились амбициозными планами создания специального микрореактора, который будет работать на Луне.

Об этом сообщает Энергоатом.

Известно, что для реализации своего плана Rolls-Royce создавала коллаборацию с рядом ведущих университетов мира и Центром передовых ядерных исследований.

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Уникальный реактор планируют создать и отправить на Луну к 2030 году.

Также известно, что он может работать «независимо от месторасположения и условий» и будет производить энергию для нужд ученых.

Напомним, британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставит целью увеличить к 2027 году показатели операционной прибыли и свободного денежного потока более чем вдвое по сравнению с текущим годом.

Мета По материалам:

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