Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов — Finance.ua
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Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов

Технологии&Авто
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Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов
Rolls-Royce планирует создать микрореактор для отправки на Луну к началу 2030-х годов
На конференции в Белфасте Rolls-Royce поделились амбициозными планами создания специального микрореактора, который будет работать на Луне.
Об этом сообщает Энергоатом.
Известно, что для реализации своего плана Rolls-Royce создавала коллаборацию с рядом ведущих университетов мира и Центром передовых ядерных исследований.
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Также известно, что он может работать «независимо от месторасположения и условий» и будет производить энергию для нужд ученых.
Напомним, британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc. ставит целью увеличить к 2027 году показатели операционной прибыли и свободного денежного потока более чем вдвое по сравнению с текущим годом.
По материалам:
Мета
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