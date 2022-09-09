«єРобота»: бизнес получит гранты на 450 миллионов на закладку садов и развитие перерабатывающих предприятий — Finance.ua
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«єРобота»: бизнес получит гранты на 450 миллионов на закладку садов и развитие перерабатывающих предприятий

Личные финансы
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«єРобота»: бизнес получит гранты на 450 миллионов на закладку садов и развитие перерабатывающих предприятий
«єРобота»: бизнес получит гранты на 450 миллионов на закладку садов и развитие перерабатывающих предприятий
В рамках проекта «єРобота» уже более 1000 предпринимателей подали заявки на получение грантов на развитие предприятий перерабатывающей отрасли и закладку садов и тепличных хозяйств, 77 из них в ближайшее время получат средства от государства.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
«На сегодняшний день мы имеем 54 успешные заявки на гранты от предпринимателей, которые планируют развивать перерабатывающие компании, и 23 — на закладку садов. Общая сумма средств, которые они получат от государства — 454 млн грн. И уже этой осенью аграрии смогут заложить более трехсот гектаров новых садов и усилить мощность нашей перерабатывающей отрасли», — сообщила Татьяна Бережная.
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Что касается перерабатывающих предприятий, то получатели грантов планируют развивать деятельность в сфере производства пищевых продуктов, мебели, химических веществ и химической продукции, готовых металлических изделий, обработки древесины и изготовления изделий из древесины и пробки, текстильного производства.

Цель программы

Замминистра экономики также отметила, что правительственная программа «єРобота» имеет две цели — активизировать предпринимательскую деятельность и повысить уровень занятости среди украинцев благодаря созданию рабочих мест получателями грантов.
Если грантовые программы «Свой сад» и на поддержку перерабатывающих предприятий будут реализованы в запланированном объеме, в Украине будет создано около 200 тысяч новых рабочих мест.
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Размер грантов:

  • гранты на развитие перерабатывающей отрасли предоставляются на приобретение основных средств производства (станки, технологическое оборудование) и покрытие затрат на их доставку и ввод в эксплуатацию. Первые 1000 заявителей получат грант в размере до 70% стоимости проекта, остальные 30% финансируют за свой счет. Максимальная сумма гранта — 8 млн грн;
  • гранты на закладку сада или тепличного хозяйства предоставляются на строительство модульной теплицы, приобретение средств производства (посадочный материал, семена, технологическое оборудование), покрытие расходов на их доставку и ввод в эксплуатацию или для высадки и обустройства нового сада, ягодника, виноградника. Для участников, которые создадут первую тысячу гектаров садов, государство компенсирует 70% стоимости проекта, для последующих — 50%, остальные победители финансируют за счет своих собственных или кредитных средств. Максимальная сумма гранта — 7 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;
  • прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.
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По материалам:
Finance.ua
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