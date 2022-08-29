В Украине будет создано более 300 тысяч рабочих мест благодаря проекту «єРобота» — Минэкономики — Finance.ua
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В Украине будет создано более 300 тысяч рабочих мест благодаря проекту «єРобота» — Минэкономики

Личные финансы
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В Украине будет создано более 300 тысяч рабочих мест благодаря проекту «єРобота» — Минэкономики
В Украине будет создано более 300 тысяч рабочих мест благодаря проекту «єРобота» — Минэкономики
Реализация правительственных грантовых программ проекта «еРобота» позволит создать в Украине более 300 тысяч новых рабочих мест.
Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.
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«Правительство запустило ряд грантовых программ как мощный инструмент для поддержки малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, стремящийся развивать свое дело или начать новое, может получить безвозвратную помощь от государства. Это также будет стимулировать создание рабочих мест, в которых нуждаются сейчас украинцы. Мы рассчитываем, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта „єРобота“ позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест», — сообщила Юлия Свириденко.
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По ее словам, украинцы проявляют высокую заинтересованность в грантовых программах. На сегодняшний день заявки на получение грантов подали уже около 10 тысяч граждан. Большинство заявлений — 8,5 тысячи — на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

Справка Finance.ua:

  • проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности;
  • это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладку сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержка ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;
  • первые 227 победителей программы микрогрантов уже получили деньги на свои счета. Общая сумма перечисленных им средств составила 52,7 млн грн.
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По материалам:
Finance.ua
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