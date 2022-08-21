«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры — Finance.ua

«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры Сегодня 14:29 — Личные финансы

«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры

Государственная программа «єРобота» приобретает все большую популярность. Это подчеркнул народный депутат Даниил Гетманцев и назвал Топ-3 направления и регионы-лидеры.

Гетманцев в Telegram напомнил, с 1 июля в рамках Плана восстановления Украины была запущена новая программа «єРобота». Ее цель — создание новых рабочих мест и расширение производств за счет грантовой поддержки от государства. К середине августа, всего за полтора месяца от старта, на Программу подано уже более 7,5 тысячи заявок.

Государство поддерживает грантами следующие направления:

финансирование создания/развития любого вида бизнеса — до 250 тысяч гривен;

создание новых перерабатывающих предприятий;

создание новых садов и теплиц;

закупка сырья, материалов, комплектующих и прочего, что необходимо для производства товаров и услуг.

Выделенные на программу «єРобота» из резервного фонда первые 103 млн грн пойдут на:

создание новых малых и микробизнесов (74 млн грн);

проекты в сфере садоводства (29 млн. грн).

Среди Топ-3 направлений, которые пользуются популярностью среди заявителей:

открытие кафе и кофеен (10,7%);

создание предприятий розничной торговли (8,0%);

бизнес в индустрии красоты (4,7%).

Регионы-лидеры, откуда поступило больше всего заявок:

Киев и Киевская область (31%);

Днепропетровская область (9%);

Львовская область (7%).

Справка Finance.ua:

украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;

«єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;

первая программа предусматривает гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство теплиц (до 7 миллионов гривен). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий

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УНН По материалам:

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