«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры — Finance.ua
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«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры

Личные финансы
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«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры
«єРобота» приобретает популярность: названы Топ-3 направления и регионы-ледеры
Государственная программа «єРобота» приобретает все большую популярность. Это подчеркнул народный депутат Даниил Гетманцев и назвал Топ-3 направления и регионы-лидеры.
Гетманцев в Telegram напомнил, с 1 июля в рамках Плана восстановления Украины была запущена новая программа «єРобота». Ее цель — создание новых рабочих мест и расширение производств за счет грантовой поддержки от государства. К середине августа, всего за полтора месяца от старта, на Программу подано уже более 7,5 тысячи заявок.
Государство поддерживает грантами следующие направления:
  • финансирование создания/развития любого вида бизнеса — до 250 тысяч гривен;
  • создание новых перерабатывающих предприятий;
  • создание новых садов и теплиц;
  • закупка сырья, материалов, комплектующих и прочего, что необходимо для производства товаров и услуг.
Выделенные на программу «єРобота» из резервного фонда первые 103 млн грн пойдут на:
  • создание новых малых и микробизнесов (74 млн грн);
  • проекты в сфере садоводства (29 млн. грн).
Среди Топ-3 направлений, которые пользуются популярностью среди заявителей:
  • открытие кафе и кофеен (10,7%);
  • создание предприятий розничной торговли (8,0%);
  • бизнес в индустрии красоты (4,7%).
Регионы-лидеры, откуда поступило больше всего заявок:
  • Киев и Киевская область (31%);
  • Днепропетровская область (9%);
  • Львовская область (7%).

Справка Finance.ua:

  • украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;
  • «єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;
  • первая программа предусматривает гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство теплиц (до 7 миллионов гривен). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий
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По материалам:
УНН
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