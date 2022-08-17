«єРобота»: Кабмин выделил еще 100 миллионов на гранты для бизнеса — Finance.ua
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«єРобота»: Кабмин выделил еще 100 миллионов на гранты для бизнеса

Казна и Политика
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«єРобота»: Кабмин выделил еще 100 миллионов на гранты для бизнеса
«єРобота»: Кабмин выделил еще 100 миллионов на гранты для бизнеса
Кабинет Министров выделил еще 103 млн на гранты в поддержку бизнеса в рамках программы «єРобота».
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, количество поданных заявок на получение безвозвратных грантов по программе «єРобота» уже достигло 8 тысяч.
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«Правительство выделило еще 103 млн грн на соответствующие гранты. 74 млн грн будут направлены на создание 324 микробизнесов. Еще 29 млн грн пойдут на запуск 9 новых проектов в сфере ягодничества, садоводства и виноградарства», — отметил глава Правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что государство помогает гражданам реализовать свои планы и амбиции, создав собственное дело: «Мы делаем это, понимая, что именно малый и средний бизнес — основа успешной украинской экономики и процветающей страны».

Справка Finance.ua:

  • украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота»;
  • «єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест;
  • первая программа предусматривает гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство теплиц (до 7 миллионов гривен). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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