Робот Unitree побил мировой рекорд скорости — Finance.ua

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Робот Unitree побил мировой рекорд скорости

Технологии&Авто
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Робот Unitree побил мировой рекорд скорости
Робот Unitree побил мировой рекорд скорости
Робот H1 компании Unitree поднял планку, установив новый мировой рекорд скорости для гуманоидных роботов — 3,3 метра в секунду или 11,9 км/ч. Но на этом подвиги не кончаются.
Речь идет не только о скорости. H1, первая разработка компании Unitree в области гуманоидов, продемонстрировала свою универсальность, показав свои возможности в танцах, подъеме и спуске по лестнице и даже прыжках.
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Эта последняя версия, получившая название Evolution V3.0, создана на основе оригинального H1, представленного в декабре 2023 года.
Краткое описание ее технических характеристик:
  • высота: 1 805 мм. Вес: 47 кг;
  • грузоподъемность: 30 кг;
  • степени свободы на каждую ногу: 5 (бедро, колено, лодыжка);
  • степени свободы на руку: 4 (плечо, локоть);
  • вычислительная мощность: два Intel Core i7−1265U;
  • Датчики: Камера глубины Intel RealSense D435i, модуль Livox MID360 LiDAR.
H1 еще не доступен для покупки (время ожидания 3−10 лет), но его цена будет примерно 90 000 долларов.
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