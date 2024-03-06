Робот Unitree побил мировой рекорд скорости — Finance.ua

Робот Unitree побил мировой рекорд скорости Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Робот Unitree побил мировой рекорд скорости

Робот H1 компании Unitree поднял планку, установив новый мировой рекорд скорости для гуманоидных роботов — 3,3 метра в секунду или 11,9 км/ч. Но на этом подвиги не кончаются.

Речь идет не только о скорости. H1, первая разработка компании Unitree в области гуманоидов, продемонстрировала свою универсальность, показав свои возможности в танцах, подъеме и спуске по лестнице и даже прыжках.

Эта последняя версия, получившая название Evolution V3.0, создана на основе оригинального H1, представленного в декабре 2023 года.

Краткое описание ее технических характеристик:

высота: 1 805 мм. Вес: 47 кг;

грузоподъемность: 30 кг;

степени свободы на каждую ногу: 5 (бедро, колено, лодыжка);

степени свободы на руку: 4 (плечо, локоть);

вычислительная мощность: два Intel Core i7−1265U;

Датчики: Камера глубины Intel RealSense D435i, модуль Livox MID360 LiDAR.

H1 еще не доступен для покупки (время ожидания 3−10 лет), но его цена будет примерно 90 000 долларов.

Процес По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.