Европейские правительства обеспокоены зависимостью от американских технологий — NYT
Санкции США против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) привели к обсуждениям в ЕС поиска альтернатив американским IT-услугам.
Об этом сообщает The New York Times.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп наложил санкции на прокурора Международного уголовного суда Карима Хана из-за решения выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В результате этого Microsoft, которая обеспечивала суд своими облачными сервисами, заблокировала электронную почту Хана. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских политиков.
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Некоторые сотрудники суда уже перешли на альтернативные почтовые сервисы, такие как Proton из Швейцарии. В то же время Microsoft заявила, что уже внесла изменения в политики, чтобы лучше защищать клиентов в подобных геополитических ситуациях. К примеру, когда США недавно ввели санкции против четырех судей МУС, их аккаунты не были заблокированы.
CEO Microsoft Сатья Наделла признал, что инцидент Карима Хана «подлил масла в огонь» общего недоверия между США и Европой. Во время визита в Нидерланды он представил «суверенные решения» для европейских клиентов — набор инструментов, ориентированных на локальное хранение данных и юридическую защиту.
Правительства нескольких стран ЕС уже приступили к поиску альтернатив. Дания тестирует замену Microsoft Office, Германия постепенно отказывается от сервисов компании в регионе Шлезвиг-Гольштейн, а Еврокомиссия инвестирует миллиарды евро в развитие локальных центров обработки данных и искусственного интеллекта.
Эксперты считают, что подобные инциденты могут привести к пересмотру принципов сотрудничества с американскими ІТ-компаниями в ключевых отраслях: облачные вычисления, кибербезопасность и госуправление.
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