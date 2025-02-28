Макрон призвал Европу избавиться от «счастливой вассальной зависимости от США» — Finance.ua

Макрон призвал Европу избавиться от «счастливой вассальной зависимости от США» Сегодня 14:34

Европа должна «заново открыть себе вкус к риску, амбициям и власти» перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов во времена Дональда Трампа. Европа должна быть более независимой как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает BFMTV

Во время двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо» и отказаться от «счастливой вассальной зависимости от США».

Согласно заявлению Елисейского дворца, эта официальная поездка в страну, первая за более чем четверть века, совершенная главой французского государства, была призвана «отметить глубину и плотность связей» между двумя странами.

Однако Макрон воспользовался возможностью, чтобы донести свое послание европейцам, призвав их «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти» перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов во времена Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

«Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: „Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины“», — заявил он.

Но «ответ не в подчинении» и «я не в счастливой вассальной зависимости», добавил президент Франции.

Напротив, «европейцы могут быть уверены в одном: им нужно быть едиными и сильными больше, чем когда-либо», и для этого «мы обязательно должны сделать очень глубокий выбор (…) по технологическим, промышленным и оборонным вопросам», — заявил Макрон.

Напомним, Макрон на этой неделе посетил США и встретился с Трампом. После поездки он провел брифинг для лидеров стран Евросоюза. «После моих обсуждений с президентом Трампом в Вашингтоне и во время подготовки к Европейскому совету 6 марта мы подтвердили нашу приверженность совместной работе по созданию условий для крепкого и надежного мира в Украине и безопасности Европы», — отметил президент Франции.

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