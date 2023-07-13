Роберт Кийосаки спрогнозировал рост Bitcoin до $120 000 — Finance.ua

Роберт Кийосаки спрогнозировал рост Bitcoin до $120 000 Сегодня 05:01 — Криптовалюта

Роберт Кийосаки спрогнозировал рост Bitcoin до $120 000, medium.com

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки предсказал «смерть» доллара США и рост цены первой криптовалюты до уровня $120 000 в следующем году.

По его словам, 22 августа в ЮАР страны БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай, Южная Африка) представят обеспеченную золотом криптовалюту.

Кийосаки не впервые призывает подписчиков выбирать альтернативные варианты инвестиций. В сентябре 2022 года он спрогнозировал «величайший крах в истории», а в октябре — порекомендовал покупать первую криптовалюту и другие цифровые активы на фоне растущей ставки ФРС.

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В феврале 2023 года предприниматель предсказал рост биткоина до $500 000 к 2025 году и назвал его лучшей страховкой в нестабильные времена, но предупредил о волатильности актива.

Напомним, в марте Кийосаки призвал купить цифровое золото и драгметаллы перед «аварийной посадкой» на фоне проблем у американских банков. Предприниматель повторил свои рекомендации в апреле и мае.

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