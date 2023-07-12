Криптовалютные эксперты назвали главное условие для роста Bitcoin до $120 000 — Finance.ua

Криптовалютные эксперты назвали главное условие для роста Bitcoin до $120 000 12.07.2023, 00:56 — Криптовалюта

Криптовалютные эксперты назвали главное условие для роста Bitcoin до $120 000

Финансовые специалисты из Standard Chartered повысили прогноз по цене Bitcoin на 2024 год — со $100 000 до $120 000. Катализатор такой корректировки — повышение доходности майнинга. Standard Chartered предполагает, что майнерам необходимо продавать меньшее количество BTC для покрытия операционных расходов, прежде всего потребления энергии.

«Повышение доходности майнеров за добычу BTC означает, что они могут продавать меньше, сохранять при этом приток денег, уменьшая чистое предложение BTC и повышая цены на криптовалюту», — объясняют аналитики.

В Standard Chartered отмечают: в последнее время майнеры продают 100% добываемых монет. Однако если ВТС будет стоить $50 000, майнерам нужно будет продать только 20−30% новых Bitcoin. Будущий халвинг, который состоится в 2024 году, также будет способствовать сокращению этого показателя, уверены финансисты.

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«В течение года это сократит продажи майнеров с 328 500 ВТС до диапазона 65 700−98 550. Это означает сокращение чистого предложения BTC примерно на 250 000 Bitcoin в год», — уточнили эксперты.

Главная криптовалюта начала 2023 год с положительной динамики — уже в середине апреля BTC стоил выше $19 000 — это стало максимумом с ноября 2022-го. В апреле Bitcoin подскочил до $29 000, обновив максимум за 10 месяцев. В начале июля BTC превысил отметку в $31 000 и обновил годовой максимум. В целом с начала года цена BTC выросла на 80%. Однако это по-прежнему значительно меньше максимума BTC ($69 000), зафиксированного в ноябре 2021 года.

Отметим, что аналитики банка JPMorgan также предполагают рост главного криптоактива, однако в меньшем диапазоне. Они считают, что цена BTC должна вернуться к значениям марта 2022 (курс ВТС был в пределах $39 500). Причина — монету рассматривают как альтернативный способ сохранить сбережения. Росту цен будет способствовать и будущий халвинг BTC.

По состоянию на утро 11 июля флагманская криптовалюта выросла почти на 1,7% и составила $30,591. Рыночная капитализация монеты составляет $640,3 млрд, а суточные торговые сделки превысили $14,7 млрд. Доминирование ВТС на рынке составляет 49,9%.

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noworries По материалам:

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