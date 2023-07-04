Bitcoin выше 31 тысячи долларов: что происходит на рынке криптовалют — Finance.ua

Bitcoin выше 31 тысячи долларов: что происходит на рынке криптовалют
В начале июля цена первой криптовалюты закрепилась выше $30 000. Во вторник, 4 июля, цена биткоина составляет $31 026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.
Вместе с тем большинство цифровых активов из ТОП-10 по капитализации не продемонстрировали значительной динамики. За неделю заметно подорожал лишь Litecoin, прибавив в цене 25%.
Совокупная капитализация криптовалютного рынка на сегодняшний день превышает $1,2 трлн. Индекс доминирования биткоина — 51,2%.
Напомним, ранее ведущий криптоаналитик Бенджамин Коуэн высказал новый прогноз относительно первой криптовалюты и рынка альткоинов. Эксперт отмечает, что еще в этом году Bitcoin может добиться уровня $35 000.
Курс криптовалют к доллару
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