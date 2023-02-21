Роберт Кийосаки назвал активы, наиболее подходящие для турбулентных времен — Finance.ua

Роберт Кийосаки назвал активы, наиболее подходящие для турбулентных времен
Автор известного бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и инвестор Роберт Кийосаки в очередной раз сделал публичное заявление в поддержку Bitcoin. Кроме того, он выделил активы, особенно актуальные во время кризисных периодов.
Кийосаки, прежде всего, сообщил, что инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF — рисковый вариант. Более того, он добавил, что на фоне нестабильных времен это становится еще более опасным.
Автор бестселлера о BTC и других активах
В то же время Роберт Кийосаки, написавший одну из самых известных книг о финансах «Богатый папа, бедный папа», назвал наиболее актуальные активы для турбулентных периодов, несмотря на довольно стремительные ценовые колебания на рынке. Речь идет о:
- Bitcoin;
- золоте;
- серебре.
В этой связи инвестор призвал свое сообщество учитывать этот аспект и действовать осторожно. Напомним, что Кийосаки не в первый раз выделяет, например, BTC и перспективы цифровой монеты.
Ранее он прогнозировал, что к 2025 году стоимость флагмана рынка криптовалют — Bitcoin — достигнет отметки на уровне 500 тысяч долларов за монету. Интересно, что генеральный директор Blockstream и разработчик ядра Bitcoin Адам Бек считает, что у BTC есть перспектива подорожать до 10 миллионов долларов уже в 2032 году.
В то же время инвестор подчеркнул, что ожидает повторения большой депрессии в США. Это страна с первой экономикой мира. Мол, американское правительство пытается спасти ситуацию путем печати долларов, не имеющих никакого основания.
Кроме того, еще в 2022 году Киосаки отмечал, что рынки демонстрируют далеко не лучшую динамику. Это побуждает прогнозировать «крупнейший крах в истории».
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!
Курс криптовалют к доллару
Поделиться новостью