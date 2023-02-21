Роберт Кийосаки назвал активы, наиболее подходящие для турбулентных времен — Finance.ua

Роберт Кийосаки назвал активы, наиболее подходящие для турбулентных времен Сегодня 06:41 — Фондовый рынок

Роберт Кийосаки назвал активы, наиболее подходящие для турбулентных времен

Автор известного бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и инвестор Роберт Кийосаки в очередной раз сделал публичное заявление в поддержку Bitcoin. Кроме того, он выделил активы, особенно актуальные во время кризисных периодов.

Кийосаки, прежде всего, сообщил, что инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF — рисковый вариант. Более того, он добавил, что на фоне нестабильных времен это становится еще более опасным.

Автор бестселлера о BTC и других активах

В то же время Роберт Кийосаки, написавший одну из самых известных книг о финансах «Богатый папа, бедный папа», назвал наиболее актуальные активы для турбулентных периодов, несмотря на довольно стремительные ценовые колебания на рынке. Речь идет о:

Bitcoin;

золоте;

серебре.

В этой связи инвестор призвал свое сообщество учитывать этот аспект и действовать осторожно. Напомним, что Кийосаки не в первый раз выделяет, например, BTC и перспективы цифровой монеты.

Ранее он прогнозировал, что к 2025 году стоимость флагмана рынка криптовалют — Bitcoin — достигнет отметки на уровне 500 тысяч долларов за монету. Интересно, что генеральный директор Blockstream и разработчик ядра Bitcoin Адам Бек считает, что у BTC есть перспектива подорожать до 10 миллионов долларов уже в 2032 году.

В то же время инвестор подчеркнул, что ожидает повторения большой депрессии в США. Это страна с первой экономикой мира. Мол, американское правительство пытается спасти ситуацию путем печати долларов, не имеющих никакого основания.

Кроме того, еще в 2022 году Киосаки отмечал, что рынки демонстрируют далеко не лучшую динамику. Это побуждает прогнозировать «крупнейший крах в истории».

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.