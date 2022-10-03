Доллар упадет через 4 месяца: Роберт Кийосаки рассказал, во что лучше инвестировать — Finance.ua
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Доллар упадет через 4 месяца: Роберт Кийосаки рассказал, во что лучше инвестировать

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Доллар упадет через 4 месяца: Роберт Кийосаки рассказал, во что лучше инвестировать
Доллар упадет через 4 месяца: Роберт Кийосаки рассказал, во что лучше инвестировать
После череды повышения ставок ФРС доллар резко окреп за счет других фиатных валют. Несмотря это, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки бьет тревогу. Он говорит, что сила американской валюты долго не продлится.
Миллионер приводит аналогии с британским фунтом, который рекордно упал на прошлой неделе.
Доллар упадет через 4 месяца: Роберт Кийосаки рассказал, во что лучше инвестировать
«Старая Англия умерла на этой неделе. Старый английский фунт умер на этой неделе, как и старые английские пенсии. Америки следующая? Помните, что кризис делает богатых еще богаче. Не будьте жертвой, думайте и действуйте с новой энергией», — заявил он.
Позже он дополнил инвест-анализ и посоветовал покупать биткоин и драгметаллы, пока они дешевые.
«Если ФРС продолжит повышать процентные ставки, доллар станет сильнее. Это приведет к падению цен на золото, серебро и Bitcoin. Купите их больше. Потом Федеральный резервный банк снизит процентные ставки, как это только что сделала Англия. Вы будете радоваться, пока другие плачут. Позаботьтесь о себе!» — написал Кийосаки.
К слову, на рынке действительно ходят слухи о том, что ФРС снизит ставки. Особенно после банкротства Credit Suisse — одного из крупнейших швейцарских конгломератов. Также на ФРС давит европейский кризис, социальное напряжение и беспрецедентное падение национальных валют. Дорогой доллар во многом оказывает негативное влияние на сами США.
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По материалам:
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