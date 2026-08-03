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РНУКНП на квитанциях: Укрпочта просит НБУ изменить требования

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Отделение Укрпочты
Отделение Укрпочты
С 1 августа на бумажных квитанциях Укрпочты при оплате коммунальных услуг, получении отправлений с наложенным платежом и проведении других платежных операций будут печатать дополнительные персональные данные — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
Такие требования установил Национальный банк Украины для всех предоставлятелей платежных услуг.
В то же время Укрпочта обратилась в Национальный банк Украины, Кабинет Министров Украины, Офис Президента, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с предложением пересмотреть этот подход и оставлять на бумажных квитанциях (платежных поручениях) только минимально необходимую информацию для предоставления платежной услуги.

Какие данные будут печататься на квитанциях

Требования НБУ распространяются на банки, почтовых операторов и других поставщиков платежных услуг. Для Укрпочты, согласно плану, разработанному по требованию НБУ, изменения по указанию РНУКНП применяются с 1 августа.
На бумажных квитанциях (платежных инструкциях) будут указываться:
  • полная фамилия, имя и отчество плательщика;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • полный номер банковской карты — при оплате картой или пополнение.
Если в системе отсутствуют эти верифицированные данные, клиента попросят их сообщить. Если данные уже есть, клиенту нужно будет подтвердить их.

Что предлагает Укрпочта

Укрпочта заявила, что выполнит требования НБУ в полном объеме. В то же время, компания предлагает правительству и Национальному банку передавать полные персональные данные защищенными электронными каналами, а на бумажных квитанциях оставлять лишь минимально необходимую или закодированную информацию.
В Укрпочте считают, что это позволит выполнить требования по мониторингу операций и одновременно лучше защитить персональные данные клиентов.
Это особенно важно для людей старшего возраста и жителей небольших населенных пунктов, которые привыкли хранить бумажные квитанции как подтверждение оплаты.
«В США закон FACTA и правила платежных систем запрещают печатать полные номера банковских карт. В странах Европейского Союза действует принцип минимизации персональных данных. Почему одна из наиболее цифровизированных стран мира возвращается к практике печати полных персональных данных на бумажных квитанциях?» — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.
Укрпочта ожидает рассмотрения своих предложений, которые позволят совместить требования финансового мониторинга с современными стандартами защиты персональных данных.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины с 15 июля 2026 года разрешил операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам осуществлять переводы иностранной валюты за границу для уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с въездом по связям с ввозом.
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаНБУ
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