РНУКНП на квитанциях: Укрпочта просит НБУ изменить требования Сегодня 12:25

Отделение Укрпочты

С 1 августа на бумажных квитанциях Укрпочты при оплате коммунальных услуг, получении отправлений с наложенным платежом и проведении других платежных операций будут печатать дополнительные персональные данные — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Такие требования установил Национальный банк Украины для всех предоставлятелей платежных услуг.

В то же время Укрпочта обратилась в Национальный банк Украины, Кабинет Министров Украины, Офис Президента, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека с предложением пересмотреть этот подход и оставлять на бумажных квитанциях (платежных поручениях) только минимально необходимую информацию для предоставления платежной услуги.

Какие данные будут печататься на квитанциях

Требования НБУ распространяются на банки, почтовых операторов и других поставщиков платежных услуг. Для Укрпочты, согласно плану, разработанному по требованию НБУ, изменения по указанию РНУКНП применяются с 1 августа.

На бумажных квитанциях (платежных инструкциях) будут указываться:

полная фамилия, имя и отчество плательщика;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

полный номер банковской карты — при оплате картой или пополнение.

Если в системе отсутствуют эти верифицированные данные, клиента попросят их сообщить. Если данные уже есть, клиенту нужно будет подтвердить их.

Что предлагает Укрпочта

Укрпочта заявила, что выполнит требования НБУ в полном объеме. В то же время, компания предлагает правительству и Национальному банку передавать полные персональные данные защищенными электронными каналами, а на бумажных квитанциях оставлять лишь минимально необходимую или закодированную информацию.

В Укрпочте считают, что это позволит выполнить требования по мониторингу операций и одновременно лучше защитить персональные данные клиентов.

Это особенно важно для людей старшего возраста и жителей небольших населенных пунктов, которые привыкли хранить бумажные квитанции как подтверждение оплаты.

«В США закон FACTA и правила платежных систем запрещают печатать полные номера банковских карт . В странах Европейского Союза действует принцип минимизации персональных данных. Почему одна из наиболее цифровизированных стран мира возвращается к практике печати полных персональных данных на бумажных квитанциях?» — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Укрпочта ожидает рассмотрения своих предложений, которые позволят совместить требования финансового мониторинга с современными стандартами защиты персональных данных.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальный банк Украины с 15 июля 2026 года разрешил операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам осуществлять переводы иностранной валюты за границу для уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с въездом по связям с ввозом.

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