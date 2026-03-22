0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2 (фото, видео)

Технологии&Авто
40
Rivian R2
Rivian R2, Фото: Rivian
Американский производитель электромобилей Rivian официально представил новый электрический кроссовер Rivian R2. Несмотря на то, что модель позиционируется как наиболее доступный автомобиль бренда, первыми на рынок выходят самые мощные и дорогие версии. Начальная цена новинки составляет примерно 57 990 долларов, в то время как действительно бюджетная модификация появится только в конце 2027 года и будет стоить около 45 000 долларов.
Об этом сообщает Carscoops.
Флагманская версия Performance нового Rivian R2 получила двухмоторную систему полного привода мощностью 656 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента. Разгон 0−100 км/ч занимает примерно 3,6 секунды.
По данным производителя, электрокроссовер оснащен батареей 87,9 кВт-ч, обеспечивающей запас хода до 531 километра на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею от 10 до 80% примерно за 29 минут.
Rivian R2 получил быструю зарядку
Rivian R2 получил быструю зарядку, Фото: Rivian 

Подвеска и восемь режимов движения

Новый Rivian R2 построен на совершенно новой платформе и получил полуактивную подвеску.
Автомобиль предлагает восемь режимов движения: универсальный, внедорожный, экономичный, дорожный, ралли, снег, мягкий песок и спортивный. Это позволяет адаптировать поведение электрокроссовера к разным дорожным условиям.

Базовое оснащение и дизайн

Стандартно кроссовер предлагается в цвете Esker Silver. Автомобиль получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten, матричные светодиодные фары, буксировочные крюки и интересную заднюю дверь багажника с откидным стеклом.
Rivian R2 получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten
Rivian R2 получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten, Фото: Rivian
Дизайн дополняют желтые акценты Compass Yellow на тормозных суппортах и ​​эмблемах.

Версия Premium появится позже

Позже в 2026 году компания представит версию R2 Premium, которая обойдется примерно в 53 990 долларов. Эта модификация будет иметь несколько меньшую мощность в 450 лошадиных сил и 727 Нм крутящего момента.
Разгон до первой сотни будет занимать около 4,6 секунды, а запас хода останется на уровне около 531 км. Premium также получит 20-дюймовые колеса и меньшее количество режимов вождения — пять вместо восьми.

Более дешевые версии появятся только в 2027 году

Действительно доступные модификации нового Rivian R2 появятся позже. Версия Standard Long Range, которая поступит в продажу в первой половине 2027 года, обойдется примерно в 48 490 долларов. Она будет иметь задний электромотор мощностью 350 лошадей и запас хода до 555 км.
Опционально для этой версии будет доступен полный привод мощностью 450 л.с., но запас хода снизится до 531 км. Чтобы снизить стоимость, в базовой комплектации будет меньшее оснащение: меньшие 19-дюймовые колеса, более простой интерьер и базовая аудиосистема.

Самый дешевый R2 будет стоить около 45 тысяч долларов

Самая доступная версия Rivian R2 под названием Standard Range появится в конце 2027 года. Компания пока не раскрывает все технические характеристики, но обещает запас хода более 443 километров и стартовую цену около 45 000 долларов.
Новый Rivian R2 также получил ряд современных технологий, таких как панорамная стеклянная крыша, цифровой ключ, руль Haptic Halo с большими сенсорными колесами прокрутки и зарядный порт стандарта NACS.
Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2 (фото, видео)
Фото: Rivian
Кроме того, функция Field Outlet позволяет использовать автомобиль в качестве источника электроэнергии с двумя розетками 120 В. Компания уже открыла бронирование — для предварительного заказа нужно внести возвращаемый депозит в 100 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems