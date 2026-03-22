Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2 (фото, видео)

Rivian R2, Фото: Rivian

Американский производитель электромобилей Rivian официально представил новый электрический кроссовер Rivian R2. Несмотря на то, что модель позиционируется как наиболее доступный автомобиль бренда, первыми на рынок выходят самые мощные и дорогие версии. Начальная цена новинки составляет примерно 57 990 долларов, в то время как действительно бюджетная модификация появится только в конце 2027 года и будет стоить около 45 000 долларов.

Об этом сообщает Carscoops.

Флагманская версия Performance нового Rivian R2 получила двухмоторную систему полного привода мощностью 656 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента. Разгон 0−100 км/ч занимает примерно 3,6 секунды.

По данным производителя, электрокроссовер оснащен батареей 87,9 кВт-ч, обеспечивающей запас хода до 531 километра на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею от 10 до 80% примерно за 29 минут.

Rivian R2 получил быструю зарядку, Фото: Rivian

Подвеска и восемь режимов движения

Новый Rivian R2 построен на совершенно новой платформе и получил полуактивную подвеску.

Автомобиль предлагает восемь режимов движения: универсальный, внедорожный, экономичный, дорожный, ралли, снег, мягкий песок и спортивный. Это позволяет адаптировать поведение электрокроссовера к разным дорожным условиям.

Базовое оснащение и дизайн

Стандартно кроссовер предлагается в цвете Esker Silver. Автомобиль получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten, матричные светодиодные фары, буксировочные крюки и интересную заднюю дверь багажника с откидным стеклом.

Rivian R2 получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten, Фото: Rivian

Дизайн дополняют желтые акценты Compass Yellow на тормозных суппортах и ​​эмблемах.

Версия Premium появится позже

Позже в 2026 году компания представит версию R2 Premium, которая обойдется примерно в 53 990 долларов. Эта модификация будет иметь несколько меньшую мощность в 450 лошадиных сил и 727 Нм крутящего момента.

Разгон до первой сотни будет занимать около 4,6 секунды, а запас хода останется на уровне около 531 км. Premium также получит 20-дюймовые колеса и меньшее количество режимов вождения — пять вместо восьми.

Более дешевые версии появятся только в 2027 году

Действительно доступные модификации нового Rivian R2 появятся позже. Версия Standard Long Range, которая поступит в продажу в первой половине 2027 года, обойдется примерно в 48 490 долларов. Она будет иметь задний электромотор мощностью 350 лошадей и запас хода до 555 км.

Опционально для этой версии будет доступен полный привод мощностью 450 л.с., но запас хода снизится до 531 км. Чтобы снизить стоимость, в базовой комплектации будет меньшее оснащение: меньшие 19-дюймовые колеса, более простой интерьер и базовая аудиосистема.

Самый дешевый R2 будет стоить около 45 тысяч долларов

Самая доступная версия Rivian R2 под названием Standard Range появится в конце 2027 года. Компания пока не раскрывает все технические характеристики, но обещает запас хода более 443 километров и стартовую цену около 45 000 долларов.

Новый Rivian R2 также получил ряд современных технологий, таких как панорамная стеклянная крыша, цифровой ключ, руль Haptic Halo с большими сенсорными колесами прокрутки и зарядный порт стандарта NACS.

Кроме того, функция Field Outlet позволяет использовать автомобиль в качестве источника электроэнергии с двумя розетками 120 В. Компания уже открыла бронирование — для предварительного заказа нужно внести возвращаемый депозит в 100 долларов.

