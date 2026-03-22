Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2 (фото, видео)
Американский производитель электромобилей Rivian официально представил новый электрический кроссовер Rivian R2. Несмотря на то, что модель позиционируется как наиболее доступный автомобиль бренда, первыми на рынок выходят самые мощные и дорогие версии. Начальная цена новинки составляет примерно 57 990 долларов, в то время как действительно бюджетная модификация появится только в конце 2027 года и будет стоить около 45 000 долларов.
Об этом сообщает Carscoops.
Флагманская версия Performance нового Rivian R2 получила двухмоторную систему полного привода мощностью 656 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента. Разгон 0−100 км/ч занимает примерно 3,6 секунды.
По данным производителя, электрокроссовер оснащен батареей 87,9 кВт-ч, обеспечивающей запас хода до 531 километра на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею от 10 до 80% примерно за 29 минут.
Подвеска и восемь режимов движения
Новый Rivian R2 построен на совершенно новой платформе и получил полуактивную подвеску.
Автомобиль предлагает восемь режимов движения: универсальный, внедорожный, экономичный, дорожный, ралли, снег, мягкий песок и спортивный. Это позволяет адаптировать поведение электрокроссовера к разным дорожным условиям.
Базовое оснащение и дизайн
Стандартно кроссовер предлагается в цвете Esker Silver. Автомобиль получил 21-дюймовые колесные диски Liquid Tungsten, матричные светодиодные фары, буксировочные крюки и интересную заднюю дверь багажника с откидным стеклом.
Дизайн дополняют желтые акценты Compass Yellow на тормозных суппортах и эмблемах.
Версия Premium появится позже
Позже в 2026 году компания представит версию R2 Premium, которая обойдется примерно в 53 990 долларов. Эта модификация будет иметь несколько меньшую мощность в 450 лошадиных сил и 727 Нм крутящего момента.
Разгон до первой сотни будет занимать около 4,6 секунды, а запас хода останется на уровне около 531 км. Premium также получит 20-дюймовые колеса и меньшее количество режимов вождения — пять вместо восьми.
Более дешевые версии появятся только в 2027 году
Действительно доступные модификации нового Rivian R2 появятся позже. Версия Standard Long Range, которая поступит в продажу в первой половине 2027 года, обойдется примерно в 48 490 долларов. Она будет иметь задний электромотор мощностью 350 лошадей и запас хода до 555 км.
Опционально для этой версии будет доступен полный привод мощностью 450 л.с., но запас хода снизится до 531 км. Чтобы снизить стоимость, в базовой комплектации будет меньшее оснащение: меньшие 19-дюймовые колеса, более простой интерьер и базовая аудиосистема.
Самый дешевый R2 будет стоить около 45 тысяч долларов
Самая доступная версия Rivian R2 под названием Standard Range появится в конце 2027 года. Компания пока не раскрывает все технические характеристики, но обещает запас хода более 443 километров и стартовую цену около 45 000 долларов.
Новый Rivian R2 также получил ряд современных технологий, таких как панорамная стеклянная крыша, цифровой ключ, руль Haptic Halo с большими сенсорными колесами прокрутки и зарядный порт стандарта NACS.
Кроме того, функция Field Outlet позволяет использовать автомобиль в качестве источника электроэнергии с двумя розетками 120 В. Компания уже открыла бронирование — для предварительного заказа нужно внести возвращаемый депозит в 100 долларов.
Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2 (фото, видео)
