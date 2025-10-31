0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl

31
Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl
Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl
В Украине насчитывается более полусотни юридических лиц и 2,7 тыс. ФЛП с основным видом экономической деятельности 96.03 «Организация захоронений и предоставление смежных услуг». Из них треть — коммунальные.
Об этом свидетельствует аналитика YouControl.
Число физических лиц-предпринимателей в 5 раз превышает количество компаний. Больше всего ФЛП зарегистрировано в Днепропетровской (269), Донецкой (252), Одесской (212), Киевской (189) и Харьковской (162) областях и во временно оккупированном Крыму (182).
Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl

Лишь четверть публикуют финотчетность

За период 2022—2024 гг. финансовую отчетность обнародовали только около четверти компаний из исследуемой выборки. При этом выручку больше нуля за все три года получили более 90% из них.
  • В 2024 году совокупная выручка 127 компаний составила 1,2 млрд грн.
  • В 2023 году положительную выручку получила 131 компания, а общая сумма данного показателя составила около 1,1 млрд грн.
  • А вот в 2022 году 121 компания заработала чуть больше 894 млн грн.
Читайте также
Согласно данным аналитических отчетов о состоянии отрасли захоронения и похоронного дела в Украине, обнародованных на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, общий объем предоставленных ритуальных услуг и предметов ритуальной принадлежности населению субъектами хозяйствования различных форм собственности в 2024 году составил 2,139 млрд грн, в 202 году — 1,711 млрд грн.
Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl
В упомянутых отчетах указано, что большую часть захоронений, а именно 79% в 2024 году и 80% в 2023-м выполняли ритуальные службы, созданные органами местного самоуправления и их исполнительными органами.
Совокупная сумма выручки коммунальных предприятий, попавших в исследуемую выборку и обнародовавших свою финансовую отчетность, составляет почти 92%, а именно 1,1 млрд грн от общего показателя по всем компаниям за 2024 год.
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems