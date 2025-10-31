Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl Сегодня 15:44

В Украине насчитывается более полусотни юридических лиц и 2,7 тыс. ФЛП с основным видом экономической деятельности 96.03 «Организация захоронений и предоставление смежных услуг». Из них треть — коммунальные.

Число физических лиц-предпринимателей в 5 раз превышает количество компаний. Больше всего ФЛП зарегистрировано в Днепропетровской (269), Донецкой (252), Одесской (212), Киевской (189) и Харьковской (162) областях и во временно оккупированном Крыму (182).

Лишь четверть публикуют финотчетность

За период 2022—2024 гг. финансовую отчетность обнародовали только около четверти компаний из исследуемой выборки. При этом выручку больше нуля за все три года получили более 90% из них.

В 2024 году совокупная выручка 127 компаний составила 1,2 млрд грн.

В 2023 году положительную выручку получила 131 компания, а общая сумма данного показателя составила около 1,1 млрд грн.

А вот в 2022 году 121 компания заработала чуть больше 894 млн грн.

2,139 млрд грн, в 202 году — 1,711 млрд грн. Согласно данным аналитических отчетов о состоянии отрасли захоронения и похоронного дела в Украине, обнародованных на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, общий объем предоставленных ритуальных услуг и предметов ритуальной принадлежности населению субъектами хозяйствования различных форм собственности в 2024 году составил, в 202 году — 1,711 млрд грн.

В упомянутых отчетах указано, что большую часть захоронений, а именно 79% в 2024 году и 80% в 2023-м выполняли ритуальные службы, созданные органами местного самоуправления и их исполнительными органами.

Совокупная сумма выручки коммунальных предприятий, попавших в исследуемую выборку и обнародовавших свою финансовую отчетность, составляет почти 92%, а именно 1,1 млрд грн от общего показателя по всем компаниям за 2024 год.

