Ритейл возобновил работу на 99%: какие сегменты открывают новые магазины во время войны — Finance.ua

Ритейл возобновил работу на 99%: какие сегменты открывают новые магазины во время войны Сегодня 05:43 — Фондовый рынок

Ритейл возобновил работу на 99%: какие сегменты открывают новые магазины во время войны

По состоянию на июнь 2023 торговые сети в Украине вышли почти на довоенный уровень работы — закрытыми остается только 1% (около 210) магазинов.

Об этом свидетельствует опрос 92 членов Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

После 16 месяцев войны из 16 935 торговых объектов работают 16 725, или 99% против около 70% в марте 2022 года. С начала 2023 года общий показатель работающих магазинов улучшился на 5%, то есть примерно по одному проценту в месяц. Наибольшее количество магазинов в этом году было снова запущено в работу в марте (220) и мае (238).

В сегменте продуктового ритейла (FMCG) работают более 5100 магазинов против около 5200 до войны. В частности, за шесть месяцев текущего года продовольственные сети смогли запустить в работу дополнительно еще 4% магазинов.

Сектор non-food ритейла в этом году возобновился даже лучше продовольственного: уже в апреле 2023 года 99% из 3168 магазинов сетей возобновили свою работу. А по состоянию на июнь количество работающих магазинов достигло показателя в 3340 точек, превысив довоенные показатели на 3%.

Fashion-ритейл смог возобновить работу 61% магазинов в течение 16 месяцев войны. На июнь в Украине насчитывалось 605 работающих точек против 681 до войны.

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В то же время в сфере торговли электроникой восстановление происходит медленнее. Доля работающих магазинов с января по июнь 2023 года увеличилась на 5%: с 826 до 870 торговых точек против 980 магазинов до войны.

Наибольшее сокращение с начала войны продемонстрировала сфера развлечений. В июне показатель работающих ТРЦ составил 92%: 46 действующих центров (среди членов RAU) против 50 до вторжения.

Также сложная ситуация сложилась в секторе jewelry, сократившемся на 350 магазинов — с 1300 до войны до 960 в июне 2023 года.

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Аптечный ритейл демонстрирует положительную тенденцию, открыв во время войны 10% новых точек и увеличив их количество с 3800 до около 4160. Также довоенный показатель превысили магазины стройматериалов, количество которых выросло на 9%, до 142.

Сети АЗС возобновили работу на 95%, до 1400 заправок против около 1500 до начала вторжения.

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УБР По материалам:

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