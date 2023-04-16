Сколько зарабатывают в ритейле (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают в ритейле (инфографика) Сегодня 15:38 — Личные финансы

Сколько зарабатывают в ритейле (инфографика)

Ассоциация ритейлеров Украины и онлайн-платформа по поиску работы в Украине robota.ua представили исследование о том, как война повлияла на зарплаты в сфере ритейла.

Война усугубила финансовое положение дел у многих ритейлеров. Однако впоследствии ситуация стала улучшаться. Если в начале сохранить довоенные оклады и стабильность выплат смогли 36% компаний, то теперь их уже почти вдвое больше — 68%.

Соответственно, сократилось количество тех, кто не может платить работникам — с 18 до 6%.

Число компаний, сохранивших оклады лишь частично (в той или иной степени) не превышает 4-5%. В общем, теперь тех, кто платит не полную зарплату — не более 14%. 8% работодателей повысили плату всем работникам, а 3% — ключевым специалистам.

Инфографика: rau.ua

Несмотря на большой спрос, профессия водителя не среди первых, кому поднимали плату. В январе 2023 года ритейлеры готовы были платить на 33% больше довоенного уровня товароведам.

На втором месте — руководитель магазина (+31%), а водители только на третьем месте с показателем роста оплаты труда в 27%.

В первую пятерку по темпам роста зарплаты входят также охранники (+27%) и администраторы (+25%).

Другие категории рабочих могут рассчитывать на повышение жалованья на 8-20% в зависимости от профессии.

Инфографика: rau.ua

Однако ожидания большинства кандидатов гораздо выше. Те же товароведы хотят получать в среднем на треть больше, чем им предлагают (19 273 грн. против 15 138 грн.), а водители ожидают повышения окладов почти на 40%.

Интересно, что при росте зарплатных ожиданий персонала на 8–16% предложения работодателей колеблются в пределах 2–8% прибавки. Наибольший разрыв между желаемым и предлагаемым заметен среди мерчендайзеров, администраторов и маркетологов.

Специфика ритейла не позволяет перевести всех в режим удаленной работы. Но, как показывают данные исследования, определенные сдвиги в организации работы возможны. Однако доля работающих непосредственно в магазине или офисе увеличилась с 65% до 72%, а количество «удаленных» сотрудников сократилось наполовину: с 31% до 15%. Все остальные работают в гибридном режиме.

Инфографика: rau.ua

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