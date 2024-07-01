Риск кризиса растет: к чему приближается евро — Finance.ua

Риск кризиса растет: к чему приближается евро Сегодня 19:43 — Мир

Риски нового кризиса в зоне единой валюты, подобного обвалу, произошедшему более десяти лет назад, значительно увеличиваются. Но условия, по-видимому, еще не созрели, чтобы его вызвать. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в материале, главный страх сейчас заключается в том, что Франция, где крайне правая партия «Национальное объединение» побеждает в первом туре внеочередных парламентских выборов, может вступить в период крайней политической нестабильности и финансовой расточительности. Это может привести к резкому росту доходности французских государственных облигаций.

Другие страны еврозоны с высокой задолженностью, особенно Италия, могут пострадать от заражения. Единая валюта ЕС тогда окажется на грани краха.

Издание отмечает, что Франция и Италия — гораздо более крупные экономики, чем Греция и другие страны еврозоны, оказавшиеся в центре последнего кризиса. Но этот сценарий не кажется неизбежным, поскольку Жордан Барделла, правый кандидат на пост премьер-министра, смягчает финансовые обещания своей партии.

С тех пор как президент Эммануэль Макрон объявил о выборах, разница в доходности французских и немецких 10-летних государственных облигаций увеличилась, с 49 базисных пунктов до 85 базисных пунктов. Реакция в Италии была ограниченной: спрэд доходности ее облигаций относительно немецких облигаций вырос до 162 базисных пунктов со 133 базисных пунктов. Еще в 2011 году, когда премьер-министром был Сильвио Берлускони, разрыв достигал 560 базисных пунктов.

Однако среднесрочные перспективы единой валюты вызывают беспокойство. Большие долги, неотложные потребности в расходах и низкий рост во многих странах в период растущего национализма и геополитического конфликта создают проблемы, пишет Reuters.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Коментарі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.