рф вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая — Bloomberg Сегодня 02:47 — Мир

рф вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая — Bloomberg

За первые 5 месяцев 2023 года китайские автопроизводители экспортировали в россию больше автомобилей, чем куда бы то ни было, заполнив пустоту, которую оставили мировые производители, ушедшие с рынка россии из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обнародованные во вторник таможенные данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Китай экспортировал около 287 тыс. готовых автомобилей в россию с января по май, что почти вдвое больше, чем следующая по объемам экспорта и прошлогодняя лидирующая страна назначения — Мексика, получившая 159 тыс. автомобилей. Третьей после россии и Мексики идет Бельгия (120 тыс. авто).

За весь 2022 год Китай экспортировал в россию около 162 тыс. автомобилей.

Chery, Geely и Great Wall являются тремя крупнейшими китайскими брендами в россии, на которые приходится треть продаж новых автомобилей в первой половине этого года.

Среди популярных моделей — спортивные внедорожники, такие как Tiggo 7 Pro от Chery, Coolray от Geely и серия Haval от Great Wall, пишет агентство.

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Bloomberg напоминает, что Украина внесла Geely и Great Wall в список спонсоров войны, в который вносят компании, продолжающие вести бизнес в России.

Крупнейшие мировые автопроизводители, такие как Toyota и Volkswagen, а также разные компании — от Apple до McDonald’s — вышли из россии после введения экономических санкций после вторжения россии в Украину, которое началось в феврале прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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