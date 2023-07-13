рф вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая — Bloomberg — Finance.ua
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рф вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая — Bloomberg

Мир
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рф вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая — Bloomberg
рф вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая — Bloomberg
За первые 5 месяцев 2023 года китайские автопроизводители экспортировали в россию больше автомобилей, чем куда бы то ни было, заполнив пустоту, которую оставили мировые производители, ушедшие с рынка россии из-за ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обнародованные во вторник таможенные данные Китайской ассоциации автопроизводителей.
Китай экспортировал около 287 тыс. готовых автомобилей в россию с января по май, что почти вдвое больше, чем следующая по объемам экспорта и прошлогодняя лидирующая страна назначения — Мексика, получившая 159 тыс. автомобилей. Третьей после россии и Мексики идет Бельгия (120 тыс. авто).
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За весь 2022 год Китай экспортировал в россию около 162 тыс. автомобилей.
Chery, Geely и Great Wall являются тремя крупнейшими китайскими брендами в россии, на которые приходится треть продаж новых автомобилей в первой половине этого года.
Среди популярных моделей — спортивные внедорожники, такие как Tiggo 7 Pro от Chery, Coolray от Geely и серия Haval от Great Wall, пишет агентство.
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Bloomberg напоминает, что Украина внесла Geely и Great Wall в список спонсоров войны, в который вносят компании, продолжающие вести бизнес в России.
Крупнейшие мировые автопроизводители, такие как Toyota и Volkswagen, а также разные компании — от Apple до McDonald’s — вышли из россии после введения экономических санкций после вторжения россии в Украину, которое началось в феврале прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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