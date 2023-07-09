Как охладить авто летом: 5 лайфхаков — Finance.ua

Как охладить авто летом: 5 лайфхаков 09.07.2023, 00:38 — Технологии&Авто

Когда на улице рекордные температуры, в авто находиться просто ужасно. Нечем дышать и хочется только одного — холода.

Охлаждение автомобиля летом — важно для комфорта и безопасности во время поездок. Есть несколько полезных советов от 24 Канала , как сделать прохладу в салоне авто.

Способы охладить салон авто

В такой ситуации вам понадобятся солнцезащитные шторки. Их нужно установить на окна автомобиля, особенно на переднее стекло и боковые окна, на которые больше всего направлен прямой солнечный свет.

Ищите тень. Старайтесь парковаться только в тех местах, где расположены большие деревья или навесы. Это уменьшит нагрев автомобиля под прямыми солнечными лучами.

Если безопасность позволяет, оставьте окна или люк автомобиля полуоткрытыми при длительной парковке. Таким образом, нагретый воздух будет выходить из салона и снизит температуру в автомобиле.

Перед тем как садиться в автомобиль, откройте дверь на несколько минут, чтобы выпустить горячий воздух из салона. Затем включите вентиляцию, установив ее на высшую позицию, чтобы ускорить процесс охлаждения.

Если кресла в вашем салоне черного цвета, они будут поглощать тепло и от этого будет становиться еще теплее. Попытайтесь приобрести для них защитные чехлы светлых цветов — и вы увидите результат.

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MMR По материалам:

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