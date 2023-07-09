Как охладить авто летом: 5 лайфхаков — Finance.ua
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Как охладить авто летом: 5 лайфхаков

Технологии&Авто
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Когда на улице рекордные температуры, в авто находиться просто ужасно. Нечем дышать и хочется только одного — холода.
Охлаждение автомобиля летом — важно для комфорта и безопасности во время поездок. Есть несколько полезных советов от 24 Канала, как сделать прохладу в салоне авто.
Способы охладить салон авто
  • В такой ситуации вам понадобятся солнцезащитные шторки. Их нужно установить на окна автомобиля, особенно на переднее стекло и боковые окна, на которые больше всего направлен прямой солнечный свет.
  • Ищите тень. Старайтесь парковаться только в тех местах, где расположены большие деревья или навесы. Это уменьшит нагрев автомобиля под прямыми солнечными лучами.
  • Если безопасность позволяет, оставьте окна или люк автомобиля полуоткрытыми при длительной парковке. Таким образом, нагретый воздух будет выходить из салона и снизит температуру в автомобиле.
  • Перед тем как садиться в автомобиль, откройте дверь на несколько минут, чтобы выпустить горячий воздух из салона. Затем включите вентиляцию, установив ее на высшую позицию, чтобы ускорить процесс охлаждения.
  • Если кресла в вашем салоне черного цвета, они будут поглощать тепло и от этого будет становиться еще теплее. Попытайтесь приобрести для них защитные чехлы светлых цветов — и вы увидите результат.
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По материалам:
MMR
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