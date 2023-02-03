рф увеличит продажу валюты в три раза — Finance.ua

рф увеличит продажу валюты в три раза 03.02.2023, 19:47 — Мир

рф увеличит продажу валюты в три раза

Россия почти утроит сумму иностранной валюты, которую она планирует продать до начала марта, поскольку доходы от продажи энергоносителей падают на фоне растущих ограничений на экспорт.

Министерство финансов россии заявило в пятницу, что продаст 160,2 млрд рублей (2,3 миллиарда долларов) в период с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного механизма, направленного на защиту экономики от взлетов и падений цен на нефть.

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«Поскольку большая часть международных резервов заморожена американскими и европейскими санкциями, юань является основным активом, который россия все еще может использовать для продажи из своего фонда благосостояния, чтобы покрыть расходы. В декабре правительство сообщило, что его авуары в китайской валюте составили 310 миллиардов юаней (46 миллиардов долларов). По данным Министерства финансов, россия будет продавать иностранную валюту на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей, ежедневно до 6 марта», — пишет агентство.

Продажи могут составить в среднем 2 миллиарда долларов в месяц до конца года, согласно оценкам Bloomberg Economics, что уменьшит ликвидные активы российского суверенного фонда на 21 миллиард долларов с 87 миллиардов долларов.

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«Рост продаж валюты предсказуем. Во-первых, дисконт на нефть Urals увеличился после принятия в декабре верхнего предела цены на российскую нефть, что снижает налоговые поступления. Во-вторых, бюджет опирается на завышенные прогнозы экспорта российского природного газа, которые были составлены до взрывов на газопроводе „Северный поток“», — заявил российский экономист Александр Исаков.

Ключевые экспортные сорта российской нефти торгуются с глубокими скидками после того, как 5 декабря коалиция стран во главе с США, в которую входят страны «Большой семерки», ввела ограничение цен из-за вторжения россии в Украину.

Группа планирует распространить данную программу на две группы российских нефтепродуктов 5 февраля, но еще не согласовала ценовые ограничения.

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Фінансовий клуб По материалам:

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