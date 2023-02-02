2023 год станет решающим для российской экономики — KSE Institute — Finance.ua
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2023 год станет решающим для российской экономики — KSE Institute

Казна и Политика
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2023 год станет решающим для российской экономики — KSE Institute
2023 год станет решающим для российской экономики — KSE Institute
Специалисты ожидают, что именно 2023 станет решающим для российской экономики.
Об этом свидетельствует обновленный отчет о состоянии российской экономики за февраль 2023 KSE Institute.
Эксперты прогнозируют существенное сокращение доходов от нефти и газа, поскольку среда становится все менее благоприятной. Кроме того, в 2023 году реальный ВВП россии сократится на 6,1%, а в 2024 году экономика рф будет почти на 15% меньше по сравнению со сценарием без войны и без санкций.

Результаты санкций

В течение 2022 года союзники Украины постепенно вводили важные санкции, в частности, ограничения на экспорт российской нефти и природного газа.
Учитывая, что Европа успешно снижает свою зависимость от российского газа, цены на энергоносители возвращаются к уровню до вторжения, а также снижаются объемы экспорта и добычи углеводородов, KSE Institute прогнозирует резкое снижение доходов от нефти и газа в 2023 году.

Финансирование войны

Федеральному правительству все труднее финансировать войну в Украине. Более высокая сумма расходов и снижение доходов приведут к существенному росту дефицита государственного бюджета — 6,5% в 2023 году и 6,1% в 2024 году.
В связи с санкциями относительно ЦБ россии ожидается, что это повлияет на стабильность рубля, стране будет трудно одновременно решить проблемы монетарной и финансовой стабильности.

Экономика

Низкие темпы роста производительности труда по-прежнему будут проблемой для российской экономики, а война и санкции усугубляют ситуацию. Поскольку россия сейчас отрезана от принципиальных денежных рынков, иностранные компании вышли из россии, а капитальные издержки вытеснены издержками, связанными с войной.
KSE Institute отмечает, что эмиграция высококвалифицированных рабочих будет также сказываться на потенциальном росте в будущем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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