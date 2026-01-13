рф уничтожила инновационный терминал «Новой почты»: что с посылками
В результате ночного ракетного удара российских войск по Харькову разрушен один из логистических объектов «Новой почты».
Об этом сообщили в пресс-службе «Новой почты».
Известно, что ночью враг нанес ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу. В результате обстрела почти полностью уничтожен грузовой терминал, а также частично повреждено почтовое подразделение.
В результате атаки ранены четыре работника: три сотрудника сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Все они находятся в больнице под наблюдением врачей, угрозы для их жизни нет.
Погибли четыре человека — два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. Компания находится на постоянной связи с семьями погибших и оказывает им необходимую поддержку.
Что будет с посылками
- Посылки, которые были уничтожены в результате удара, «Новая почта» обещает компенсировать.
- Компания самостоятельно свяжется с клиентами, чьи отправления пострадали и возместит их стоимость.
В компании выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших и отметили, что помнят каждого, кто погиб в результате атаки.
Ранее мы сообщали, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.
