рф уничтожила инновационный терминал «Новой почты»: что с посылками

В результате ночного ракетного удара российских войск по Харькову разрушен один из логистических объектов «Новой почты».

Об этом сообщили в пресс-службе «Новой почты».

Известно, что ночью враг нанес ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу. В результате обстрела почти полностью уничтожен грузовой терминал, а также частично повреждено почтовое подразделение.

В результате атаки ранены четыре работника: три сотрудника сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Все они находятся в больнице под наблюдением врачей, угрозы для их жизни нет.

Погибли четыре человека — два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. Компания находится на постоянной связи с семьями погибших и оказывает им необходимую поддержку.

Что будет с посылками

Посылки, которые были уничтожены в результате удара, «Новая почта» обещает компенсировать.

Компания самостоятельно свяжется с клиентами, чьи отправления пострадали и возместит их стоимость.

В компании выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших и отметили, что помнят каждого, кто погиб в результате атаки.

